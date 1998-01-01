الصحة تحدد موعد بدء التحويلات الطبية للأردن ومصر

رام الله / سما /

قالت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الاثنين، إنها توصلت لاتفاقيات مع عدد من المستشفيات المصرية والأردنية؛ لتحويل المرضى إليها، بدلا من المستشفيات الإسرائيلية.

وأكد وكيل الوزارة في رام الله أسعد الرملاوي، بأن هناك اتفاقيات سابقة مع العديد من المستشفيات المصرية الحكومية وغير الحكومية، فيما سيتم توقيع الاتفاقية الجديدة مع الأردن؛ خلال اليومين المقبلين.

وأشار الرملاوي إلى أن وفد جديد من الوزارة سيذهب خلال الأيام القليلة القادمة لتوسيع الاتفاقيات مع المستشفيات المصرية، ومتابعة الأسعار.

وأوضح أن وزارة الصحة أرسلت وفدين آخرين منذ 10 أيام إلى الأردن، مبيناً أنه تم الاتفاق مع المستشفيات خاصة فيما يتعلق بالأمراض الحساسة. إضافة لتغلب الوزارة على مشكلة إقامة مرافقي المرضى.

ولفت إلى أن التحويلات للمستشفيات الأردنية والمصرية، ستبدأ خلال الأيام القليلة القادمة، منوها إلى وجود مرضى على قائمة الانتظار.

يشار إلى أن الحكومة الفلسطينية أعلنت خلال الأسابيع القادمة وقف التحويلات الطبية إلى المستشفيات الإسرائيلية، بعد قطع الاحتلال الإسرائيلي أموال المقاصة عن السلطة الفلسطينية .