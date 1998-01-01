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الاحتلال يشن حملة اعتقالات واقتحامات واسعة في مدن الضفة والقدس

الإثنين 29 أبريل 2019 07:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يشن حملة اعتقالات واقتحامات واسعة في مدن الضفة والقدس


رام الله / سما /

شن جيش الاحتلال، فجر اليوم الاثنين، حملة مداهمات واعتقالات طالت اكثر من 20 مواطنا من الضفة والقدس المحتلة.
وداهم جنود الاحتلال منازل المواطنين في مختلف مدن الضفة، وشرعوا في عمليات تفتيش واسعة.
واندلعت مواجهات عنيفة في قرية النبي صالح ومخيم الجلزون برام الله، كما اندلعت مواجهاتٍ بين شبّان وقوات الاحتلال في حيْ كفر سابا بمدينة قلقيلية، تزامناً مع دَهم عدة منازل.
وعرف من معتقلي الليلة:
الشاب يوسف أمجد الأشقر من مخيم عسكر الجديد شمال شرق نابلس.
الشاب مجدي حشاش خلال من مخيم بلاطة شرق نابلس.
الشقيقان إحسان وأسامة أيمن راجح عابد من قرية كفر دان غرب جنين.
 الأسير المُحرَر زاهر عبد الرحمن دقة من بلدة عَتّيل شمال طولكرم.
الأسير المُحرَر ربيع علاء طقاطقة من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم.
الشقيقان سيف الدين ومحمد مصطفى الصفدي، والشابيْن يوسف علي شحادة، وعبد الله جهاد شحادة من قرية عوريف جنوب نابلس.
 الشاب يوسف سفيان أبو ليلى -إبن عم الشهيد عمر- خلال اقتحام بلدة الزاوية غرب سلفيت.

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