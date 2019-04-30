اجواء حارة وجافة

رام الله / سما /

توقعت دائرة الارصاد ان يكون الجو اليوم الاثنين حاراُ نسبياً الى حار وجافاً، حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية ، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة يكون الجو معتدلاً في المناطق الجبلية حارا نسبياً الى حار في باقي المناطق ، والرياحشمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الثلاثاء 2019/04/30: يكون الجو حاراُ نسبياً الى حار وجافاً ، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام ،والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاربعاء 2019/05/01: يكون الجو حاراُ نسبياً الى حار وجافاً ، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الخميس 2019/05/02: يكون الجو حاراُ الى شديد الحرارة وجافاً ومغبراً، ويطرأ ارتفاع اخرعلى درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.