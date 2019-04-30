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اجواء حارة وجافة

الإثنين 29 أبريل 2019 07:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اجواء حارة وجافة


رام الله / سما /

توقعت دائرة الارصاد ان يكون الجو اليوم الاثنين حاراُ نسبياً الى حار وجافاً، حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية ، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
هذه الليلة يكون الجو معتدلاً في المناطق الجبلية حارا نسبياً الى حار في باقي المناطق ، والرياحشمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
الثلاثاء 2019/04/30: يكون الجو حاراُ نسبياً الى حار وجافاً ، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام ،والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
الاربعاء 2019/05/01: يكون الجو حاراُ نسبياً الى حار وجافاً ، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
الخميس 2019/05/02: يكون الجو حاراُ الى شديد الحرارة وجافاً ومغبراً، ويطرأ ارتفاع اخرعلى درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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