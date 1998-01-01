البطش يوضح هدف "صفقة القرن" ويؤكد الوحدة الوطنية كفيلةٌ باسقاطها

غزة / سما/

أكد خالد البطش عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، مساء اليوم الاحد، أن الوحدة الوطنية والمقاومة كفيلةٌ بإسقاط مشروع "صفقة القرن"، الذي يحاك ضد قضيتنا الوطنية.

جاءت اقوال البطش ذلك خلال كلمة ألقاها، في حفل تأبين القيادي في الجبهة الشعبية أبو صالح القطاوي، بمخيم المغازي للاجئين، وسط القطاع.

وأشار البطش إلى أن "صفقة القرن" مشروع أمريكي- دولي، يهدف لتأمين وجود الكيان الصهيوني لمدة ١٠٠ عام قادم، وتأمين الأمن له، لافتا إلى أن هذه المؤامرة الكبيرة التي تحاك ضد شعبنا تأتي بمساعدة أطراف دولية خوفاً على مصالحها مع الاحتلال.

وأكد، على ضرورة تحقيق الوحدة الوطنية، وإنهاء حالة الانقسام، وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي، باعتبار ذلك كله جداراً منيعاً لصد المؤامرة و"صفقة القرن".

وتطرق البطش لسيرة ومسيرة القائد القطاوي، موضحا " أن الحديث عن الفقيد أبو صالح كبير، لما كان يحمله من تاريخ حافل بالتضحيات والمقاومة والجهاد في كل الميادين"، معتبراً أن فقدانه سبب ألماً كبيراً لكل من عرفه وشاركه مسيرته النضالية.

كما تحدّث عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الاسلامي، عن الدور البارز للفقيد القطاوي في حمل هموم الناس، وسعيه ليل نهار من أجل إنهاء الانقسام، وإعادة اللحمة بين أبناء شعبنا، مشيدا بدور الجبهة الشعبية النضالي.

واستعرض البطش محطات عدة من مسيرة الجبهة النضالية ابرزها، ارتقاء أمينها العام أبو علي مصطفى شهيداً، واعتقال العدو لخلفه القائد أحمد سعدات أسيراً، وتقديمها لآلاف الشهداء والجرحى والأسرى، ما يؤكد صدق نهجها بتحرير فلسطين.