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بالفيديو.. انفجار هائل يهز محيط مطار هيثرو بالعاصمة البريطانية لندن

الأحد 28 أبريل 2019 08:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالفيديو.. انفجار هائل يهز محيط مطار هيثرو بالعاصمة البريطانية لندن


لندن /سما/

 أفادت وسائل إعلام محلية بريطانية، اليوم الأحد، بأن انفجارا هائلا وقع في محيط مطار هيثرو بالعاصمة البريطانية لندن.

وقال موقع صحيفة "ديلي ستار" البريطانية إن دوي انفجارات سمع في موقع صناعي بالقرب من مطار هيثرو مما أدى إلى ارتفاع عمود من الدخان الأسود ما يدل على حريق هائل.

ونشر شهود عيان ونشطاء صورا ومقاطع فيديو وثقت لحظة تصاعد أعمدة الدخان.

'Explosiones' escuchadas cerca del aeropuerto de Heathrow mientras que un humo negro es visible desde varios puntos - ES pic.twitter.com/9MQEGobfGA

— 6W (@6W_es) April 28, 2019

إلى ذلك، أشارت الصحيفة البريطانية إلى أن عشرة عربات إطفاء و70 إطفائي تواجدوا في المكان لإخماد الحريق، الذي يقال إنه في "مستودع فحم قديم".

من جهتها ذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، أن الانفجارات نجمت عن حريق بمخزن للحاويات في منطقة ويست درايتون.

هذا ولم يتم بعد الكشف عن سبب اندلاع الحريق.

ومن خلال الصور يمكن رؤية طائرات ركاب متوقفة على مدرج المطار في الوقت الذي تلوح فيه ألسنة اللهب في مكان الحادث غرب درايتون.

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