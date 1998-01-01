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قناة عبرية: السلطة أعادت ملايين الشواقل الى "اسرائيل" بعد أن حولتها سرا!

الأحد 28 أبريل 2019 08:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية: السلطة أعادت ملايين الشواقل الى "اسرائيل" بعد أن حولتها سرا!


القدس المحتلة / سما /

كشفت وسائل اعلام عبرية، مساء اليوم الاحد، ان السلطة الفلسطينية أعادت ملايين الشواقل الى اسرائيل بعد أن حولتها سرا الى السلطة.

وبحسب  القناة السابعة العبرية، اسرائيل حولت ملايين الشواقل الى السلطة لمنع انيهارها ولتخفيف الازمة المالية عنها، لكن القيادة الفلسطينية اعادت الامول الى اسرائيل ورفضت استلامها.

ولفتت القناة الى ان اعادة الاموال من قبل السلطة كانت القضية الرئيسية التي ناقشها اليوم رئيس الوزراء نتنياهو ووزير المالية كحلون.

يشار الى أن السلطة الفلسطينية رفضت استلام اموال المقاصة عقب مصادقة المجلس الوزراي المصغر "الكابينت" على اقتطاع اسرائيل لرواتب ومخصصات الشهداء والجرحى والاسرى التي تقدر بحوالي 41 مليون و800 الف شيكل وذلك من قيمة اموال الضرائب الفلسطينية التي تجبيها اسرائيل لصالح السلطة.

#اموال المقاصة #اسرائيل #السلطة #نتنياهو

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