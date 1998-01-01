بالفيديو.. وصول الأسيرين المحررين من سجون الاحتلال إلى سوريا

دمشق /سما/

أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، يوم الأحد، بوصول الأسيرين المحررين السوريين زيدان الطويل وأحمد خميس من السجون الإسرائيلية إلى معبر القنيطرة.

وأعلن المُتحدّث باسم جيش الاحتلال، ظهر الأحد، أنه تم نقل الأسيرين السوريين إلى منظمة الصليب الأحمر الدولي عبر معبر القنيطرة في الجولان السوري المُحتل، وذلك في إطار صفقة "باوميل".

وذكرت مصادر أنّ "الصفقة قضت بتسليم رفات جندي من جيش الاحتلال دُفن في مُخيّم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوبي العاصمة السوريّة دمشق، مُقابل إطلاق سراح عدد من الأسرى السوريين، وهناك جهود إضافيّة من أجل إطلاق سراح الأسير صدقي المقت وأمل أبو صالح من سكان مجدل شمس في الجولان السوري المُحتل".

واستعاد جيش الاحتلال قبل أسابيع رفات الجندي زخاريا باوميل الذي فُقد في معركة السلطان يعقوب عام 1982، وفي هذا السياق قال المبعوث الروسي الخاص إلى سورية، ألكسندر لافرنتييف، إنّ استعادة رفات الجندي لم تكن عمليّة أحاديّة الجانب، وإنما من المُفترض أن تقوم "إسرائيل" بالمقابل بإطلاق سراح أسرى سوريين من سجونها.

يشار الى أنّ الجندي الإسرائيلي بوميل اعتُبر أسير حرب في عام 1982 خلال حرب لبنان وتم نقله جثمانه من سهل البقاع اللبناني إلى سوريا.