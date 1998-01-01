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الاحتلال يتقدم بعرض لشراء حقول نفط وغاز في بحر الشمال

الأحد 28 أبريل 2019 07:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يتقدم بعرض لشراء حقول نفط وغاز في بحر الشمال


القدس المحتلة / سما /

أكدت مجموعة ديليك الإسرائيلية للطاقة اليوم الأحد أنها تقدمت بعرض من خلال وحدتها إيثاكا لشراء حقول النفط والغاز التابعة لشركة شيفرون في بحر الشمال ببريطانيا.

وفي الأسبوع الماضي، أوردت وكالة رويترز أن ديليك اقتربت من إبرام صفقة الاستحواذ على حقول شيفرون للنفط والغاز في بحر الشمال ببريطانيا، والتي يبلغ سعرها المعلن نحو ملياري دولار.

وقالت ديليك، في إشعار تنظيمي في تل أبيب، إنها تجري محادثات لشراء حقول الغاز التابعة لشيفرون في إطار استراتيجيتها لتوسعة عملياتها الدولية، لكنها لم تفصح عن تفاصيل مالية. وأضافت أن المحادثات تتركز على حقول الغاز الطبيعي والنفط التابعة لشيفرون في بحر الشمال ببريطانيا، وهي ألبا وألدر وبريتانيا، إضافة إلى عدد من الأقمار الصناعية.

وذكرت ديليك أنها تعتقد أنه إذا تم التوصل إلى صفقة، فقد يتم إتمامها في 2019 وتمويلها من خلال قروض بنكية ومواردها الخاصة.

وقالت مصادر إن الاستحواذ يشكل خطوة جديدة لديليك صوب طرحها العام المزمع. واستحوذت الشركة في وقت سابق هذا الشهر على حصة شل البالغة 22.45 في المئة في حقل سيزر-تونجا في خليج المكسيك بالولايات المتحدة مقابل 965 مليون دولار.

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