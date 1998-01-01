افتتاح مهرجان جنين للتسوق بمشاركة 70 شركة

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افتتح وزير الريادة والتمكين أسامه السعداوي، يرافقه وزير الزراعة رياض عطاري، ورئيس غرفة تجارة وصناعة جنين عمار أبوبكر، ومحافظ جنين اللواء أكرم الرجوب اليوم الاحد، مهرجان جنين للتسوق 2019، بحضور اللواء زياد هب الريح مدير عام الأمن الوقائي، ومدير عام مؤسسة الرؤيا العالمية، ونائب رئيس غرفة تجارة عمان، ورئيس اتحاد الغرف التجارية في فلسطين، وقادة المؤسسة الأمنية والمدنية في المحافظة، وعدد من المسؤولين وممثلي الغرف التجارية، والقطاع الخاص والعام.

ويشارك في المهرجان ما يزيد عن 70 عارض، تنوعت مشاركاتهم لكنها شملت بشكل اساسي المنتجات الغذائية، فضلا عن مشاركة عدد من مزودي خدمات الاتصالات، إلى جانب مؤسسات مصرفية، ولم يغب عن المهرجان المشاريع الزراعية، والمشاريع النسوية.

وتستمر فعاليات مهرجان جنين الثاني للتسوق لسبعة أيام، وتقام على هامش المهرجان فعاليات فنية ترفيهية، اختار المنظمون تركيزها على الأطفال.

وقال الوزير السعداوي بأن تنظيم هذه الفعاليات ينسجم من توجهات الحكومة بتعزيز ودعم المنتج والاقتصاد الوطني الذي يسهم في تحصين الشعب الفلسطيني بوجه كل المؤامرات التي تحاك ضد القضية الفلسطينية.

واعتبر تشكيل وزارة للريادة والتمكين ينسجم مع هذه الرؤية ويسهم في تنظيم العلاقة بين القطاعات المختلفة، مما يؤدي لصياغة استراتيجية وطنية لتعزيز الريادة والتمكين، نحو بناء اقتصاد وطني مقاوم عماده المنتج الوطني، وأساسه الإنسان الفلسطيني المبدع.

وشكر رئيس غرفة تجارة وصناعة جنين عمار أبو بكر كل من ساهم بإنجاح المهرجان، وخص رئيس الوزراء لرعايته المهرجان، كما ثمن ما قدمته المؤسسات الراعية لإقامة هذا المهرجان، مشيرا إلى حرص المنظمين على تقديم المنتج الوطني بالدرجة الرئيسية، أو المنتجات المستوردة من قبل اقتصاديين فلسطينيين، بما يعزز القطاع الخاص الفلسطيني.

وأشار الى أن اللجنة المنظمة للمهرجان عملت بصورة مفتوحة على الجميع، رسالتها الأساسية من وراء هذا الحدث الاقتصادي فتح آفاق للمنتج المحلي، وتوفير مساحة جغرافية ومتسع من الوقت لوصول المنتج الفلسطيني للمواطن مباشرة، كما وعد بمواصلة الجهود وعدم تفويت أية فرصة ممكنة لدعم مختلف القطاعات الاقتصادية في المحافظة.

وشكر أبو بكر كل الرعاة الذين قدموا بسخاء من أجل اقامة مهرجان بمواصفات عالية تليق بالمنتج المحلي، وتحترم المواطن القادم لزيارة المهرجان.

وطالب أبو بكر الحكومة الفلسطينية بوضع جداول زمنية لتشغيل المنطقة الصناعية في جنين، أسوة ببقية المناطق التي بدأ العمل فيها. وقال" نقدر وجود بعض المعيقات ونتفهم ذلك، لكن حان الوقت لتشغيل هذه المنطقة لما لها من دور في تنشيط الاقتصاد الوطني الفلسطيني" مشيرا الى استعداد غرفة تجارة وصناعة جنين للتعاون مع الجميع لإنجاز هذا المشروع الحيوي.

وقال محافظ جنين أكرم الرجوب "بمثل هذه الجهود ننهض بواقعنا، ونواجه كل التحديات التي تستهدف الإرادة الفلسطينية".

واعربت مديرة الرؤية العالمية لورين تايلر، ممثلة منتدى التنمية الاقتصادية، عن اعتزازها بالشراكات التي تنسجها مؤسسة الرؤية العالمية مع المؤسسات المحلية ومؤسسات المجتمع المدني، لتقدم أفضل ما يمكن للمواطن الفلسطيني، بما يعزز الاقتصاد المحلي، وفق رؤية تشاركية.

وأشارت الى اهتمام المؤسسة بتوسيع نطاق شراكاتها ضمن البرامج التي تدعمها في التنمية الاقتصادية والتعليم والتدريب المهني والتقني وتطوير البرامج التي تضمن توفير بيئة مناسبة وآمنة للأطفال والأسر بشكل عام، معربة عن املها في أن يكون مهرجان جنين للتسوق إحدى الفعاليات التي تساهم في تنمية الواقع الاقتصادي، وأن يوفر بيئة مناسبة لتلبية احتياجات الأطفال الترفيهية من خلال الفعاليات الثقافية التي تقام على هامش المهرجان.

ووعد وزير الزراعة رياض العطاري بأن تبادر الوزارة للمزيد من الفعاليات بما يحقق رؤية الحكومة نحو بناء اقتصاد مقاوم، أساسه تعزيز المنتج المحلي، مشيرا إلى توجه وزارة الزراعة لبناء شراكات حقيقية مع مختلف القطاعات لتنظيم مهرجانات ومعارض للمنتج الزراعي، والعمل على تعزيز صمود المزارعين من جهة، وتعزيز مساهمة الزراعة في الاقتصاد الوطني.