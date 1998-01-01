مباحثات لاعادة انضمام كحلون لليكود مجددا

القدس المحتلة / سما /

أفادت القناة الإسرائيلية الثانية ان هناك تقديرات بأن يجتمع رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الاحد مرة أخرى مع رئيس حزب "كولانو" موشيه كحالون.

ووفقا للتقديرات، فانه في اجتماعهم السابق ناقشا أمورا اقتصادية، لكن في اجتماعهم هذه المرة سيتركزون في شؤون سياسية وخصوصا توحيد الحزبين وانضمام كحالون الممكن الى صفوف حزب الليكود.

وأقيم الاجتماع السابق بينهما الخميس في مقر رئيس الحكومة الإسرائيلي بمدينة قيساريا، وفي البيان الصادر عن حزب الليكود ذكر ان الاجتماع تركز على مواضيع اقتصادية إسرائيلية وانهما حددا بان يجتمعا الأسبوع القادم.

وذكر القناة الإسرائيلية ان طاقم مفاوضات حزب الليكود سيجتمع اليوم مع الأحزاب المتدينة (حزب شاس وحزب يهدوت هتوراة).

ووفقا للتقديرات فانه من المتوقع ان يطالب الحزبين بالاستمرار بالاحتفاظ بالوزارات التي يشغلونها حاليا، والمطالبة بوزارة إضافية ثالثة لكل حزب.