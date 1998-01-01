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اشتيه يؤكد سيتم اعادة النظر في العلاقة مع اسرائيل

الأحد 28 أبريل 2019 06:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتيه يؤكد سيتم اعادة النظر في العلاقة مع اسرائيل


رام الله / سما /

أكد رئيس الوزراء محمد اشتيه، اليوم الاحد، أنه لن يتم القبول باستمرار الوضع القائم، مشددا على أنه سيتم اعادة النظر في العلاقة مع اسرائيل بما يشمل العلاقة السياسية والقانونية والاقتصادية والامنية.

جاءت اقوال اشتيه خلال استقباله  اليوم الأحد في مكتبه برام الله، المبعوث النرويجي لعملية السلام في الشرق الأوسط تور فنيسلاند، بحضور ممثلة النرويج لدى فلسطين هيلدا هارالدستاد، حيث بحث معه مستجدات الأوضاع وآخر التطورات السياسية والاقتصادية.

وبحث رئيس الوزراء مع المبعوث النرويجي اجندة مؤتمر المانحين الذي سيعقد أواخر الشهر الجاري في بروكسل.

وشدد اشتية على ضرورة خلق تحالف دولي لمواجهة صفقة القرن الامريكية، والخروج بموقف سياسي واضح للتأكيد على أنه لا بديل عن حل الدولتين، واقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

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