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تونس: هيئة إدارية جديدة لفرع الحقوقيين الفلسطينيين

الأحد 28 أبريل 2019 06:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
تونس: هيئة إدارية جديدة لفرع الحقوقيين الفلسطينيين


تونس /سما/

 انتخبت اليوم الأحد، هيئة إدارية جديدة للاتحاد العام للحقوقيين الفلسطينيين فرع تونس.

وحضر الانتخابات، التي جرت في مقر سفارة فلسطين لدى تونس، سفير دولة فلسطين هائل الفاهوم، ومحمود إسماعيل مستشار الرئيس، والدكتور عمر دقة السفير المناوب، وعدد من الحقوقيين  الفلسطينيين في تونس.

وجرى انتخاب إبراهيم الرفاعي رئيسا للفرع، ومعتصم أبو راس أمينا للسر، ومحمود يعقوب مكلفا بالدراسات، وسناء ثابت أمينة صندوق، وهديل شتات نائبا لرئيس الفرع، فيما كلف خالد عياد من قبل الهيئة الإدارية بالعلاقات الخارجية.

وأكد الفاهوم ضرورة استثمار الوقت في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها شعبنا وقضيتنا لمراكمة الإنجازات وحماية مشروعنا الوطني والتصدي لـ"صفقة القرن ".

من جانبه، شدد المستشار إسماعيل على أهمية اللحمة الوطنية والالتفاف حول الرئيس للتصدي لكل المشاريع الهادفة لتصفية حقوق شعبنا الفلسطيني.

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