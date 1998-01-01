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اطلاق مشروع السلة الغذائية بجميع محافظات الضفة

الأحد 28 أبريل 2019 05:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
اطلاق مشروع السلة الغذائية بجميع محافظات الضفة


رام الله / سما /

 اعلن، اليوم الأحد، عن اطلاق مشروع السلة الغذائية الرمضانية في جميع محافظات الضفة، للعام الخامس على التوالي، بدعم من أبناء الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأميركية.

وقال مازن خليل وهو أحد القائمين على المشروع، إن الفكرة بدأت قبل 5 سنوات من عدد من أبناء الجالية الفلسطينية في أميركا وكانت في بدايتها محدودة وبعدها توسعت، لافتا إلى أنه جرى العام الماضي توزيع حوالي 3 آلاف سلة غذائية، ونحاول أن نوصل عددها هذه السنة إلى 5 آلاف سلة .

وشدد على أن مشروع السلة الغذائية يصل لكافة المحافظات، ويتم التركيز بشكل كبير على القرى والأماكن المهمشة، وسيكون البدء بالتوزيع يوم الخميس المقبل في محافظة جنين، وسنستمر حتى الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك، ليستفيد المحتاجون من المشروع.

وأشاد خليل بجهود كل الداعمين للمشروع، والتجار والمواطنين والمجالس البلدية، الذين يوفرون أسماء العائلات المحتاجة، آملا أن تتوسع الحملة بشكل أكبر خلال العام المقبل.

وأوضح ان هذا المشروع هو واحد من مشاريع صندوق الإغاثة الفلسطيني، الذي ينفذ عدة مشاريع تعتمد على دعم أهلنا وشعبنا مثل مشروع الحقيبة المدرسية، ومشاريع ترميم وبناء البيوت، ومساعدة الطلبة المتفوقين المحتاجين لإكمال دراستهم.

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