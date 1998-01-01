رام الله: إصابة 3 مواطنين بعد اعتداء مستوطنين عليهم في راس كركر

رام الله / سما /

أصيب، مساء اليوم الأحد، ثلاثة مواطنين، بجروح ورضوض مختلفة، بعد اعتداء مستوطنين عليهم، أثناء تواجدهم في جبل الريسان في أراضي قرية راس كركر، غرب مدينة رام الله.

وأوضح المنسق الاعلامي للجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في بلعين راتب أبو رحمة، ان المصابين هم: محمد الديك (53 عاما)، واسامة مطر (49 عاما)، وهو مساح أراض، وكلاهما من بلدة بلعين، وزهيد اشتية (42 عاما)، من كفر نعمة.

وأشار إلى أن المستوطنين هاجموا المواطنين الثلاثة اثناء عملهم في تحديد مساحة قطعة أرض بجبل الريسان في قرية راس كركر، ورشقوهم بالحجارة واعتدوا عليهم بالضرب، ما أدى إلى اصابتهم برضوض وجروح مختلفة، وجرى نقلهم إلى مجمع فلسطين الطبي في رام الله لتلقي العلاج.