  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

رام الله: إصابة 3 مواطنين بعد اعتداء مستوطنين عليهم في راس كركر

الأحد 28 أبريل 2019 05:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله: إصابة 3 مواطنين بعد اعتداء مستوطنين عليهم في راس كركر


رام الله / سما /

 أصيب، مساء اليوم الأحد، ثلاثة مواطنين، بجروح ورضوض مختلفة، بعد اعتداء مستوطنين عليهم، أثناء تواجدهم في جبل الريسان في أراضي قرية راس كركر، غرب مدينة رام الله.

وأوضح المنسق الاعلامي للجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في بلعين راتب أبو رحمة، ان المصابين هم: محمد الديك (53 عاما)، واسامة مطر (49 عاما)، وهو مساح أراض، وكلاهما من بلدة بلعين، وزهيد اشتية (42 عاما)، من كفر نعمة.

وأشار إلى أن المستوطنين هاجموا المواطنين الثلاثة اثناء عملهم في تحديد مساحة قطعة أرض بجبل الريسان في قرية راس كركر، ورشقوهم بالحجارة واعتدوا عليهم بالضرب، ما أدى إلى اصابتهم برضوض وجروح مختلفة، وجرى نقلهم إلى مجمع فلسطين الطبي في رام الله لتلقي العلاج.

الأكثر قراءة اليوم

ابو عيطة لـ"سما": الامور تجاوزت حد الدعوات ومواجهة صفقة القرن تقتضي خطوة عملية من حماس

ما الذي أبكى البشير في محبسه؟

مركز دولي يعلن أول أيام رمضان فلكيا

استشهاد الشاب عمر يونس متأثرا بإصابته وقت اعتقاله

على خلفية صفقة التبادل الجديدة.. عائلة جولدين تهاجم نتنياهو: لقد كسر قلوبنا

ابو ظريفة لـ"سما": كل الخيارات مفتوحة والهيئة تمهل الاحتلال لنهاية الاسبوع!

“نيويورك تايمز” تعتذر عن كاريكاتير أظهر نتنياهو “كلبا يُرشد ترامب”

الأخبار الرئيسية

غزة

جنرال اسرائيلي: سكان غزة يلوحون كقنبلة موقوتة وخطة من مرحلتين للتعامل مع حماس كالتالي..

هآرتس تكشف: هيئة مسيرات العودة بغزة تنقل رسالة حاسمة الى اسرائيل

الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية تواجه أزمة شديدة منذ فشل عملية خان يونس

"الشاباك"يكشف" اعتقال خلية لحماس خططت لعملية استشهادية بتعليمات من غزة

محمود شقفة

النيابة العامة تنهي التحقيق مع قاتل الطفل "شقفة" و الشرطة تكشف تفاصيل الجريمة