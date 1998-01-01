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اندلاع حريق في سدوت النقب بفعل بالونات حارقة
الأحد 28 أبريل 2019 04:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة / سما /
اندلع حريق في مستوطنات غلاف غزة، اليوم الاحد، بفعل بالونات حارقة اطلقت من قطاع غزة.
وبحسب موقع مفزاك لايف العبري، اندلاع حريق في الحقول بالقرب من كفار ميمون في المجلس الاقليمي سدوت النقب بفعل بالونات حارقة أطلقت من غزة
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