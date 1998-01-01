  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

50 ألف حالة اعتقال في صفوف الأطفال الفلسطينيين منذ عام 67

الأحد 28 أبريل 2019 04:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
50 ألف حالة اعتقال في صفوف الأطفال الفلسطينيين منذ عام 67


بروكسل /سما/

 قال رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين عبد الناصر فروانة، إن أكثر من خمسين ألف حالة اعتقال سجلت في صفوف الأطفال الفلسطينيين القاصرين منذ العام 1967، من بينها 16655 حالة منذ اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000.

وأضاف فروانة في ورقة عمل بعنوان: "اعتقال الأطفال.. حقائق وإحصائيات وتأثيراتها على واقع ومستقبل الطفولة الفلسطينية، قدمها خلال المؤتمر الخامس للتحالف الأوروبي لنصرة الأسرى في بروكسل، أن الاعتقالات في صفوف الأطفال تتم في إطار سياسة ممنهجة تستهدف تشويه وتدمير واقع ومستقبل الطفولة الفلسطينية.

ولفت إلى أن معدل الاعتقالات السنوية بلغ من عام 2000-2010 نحو 700 حالة سنويا، فيما ارتفع بشكل لافت بعد ذلك ليصل معدل الاعتقالات السنوية خلال الأعوام (2011-2018) الى 1250 حالة سنويا.

وطالب فروانة كافة المشاركين الى توحيد الجهود وتكامل الأدوار والمهام بما يعزز مكانة الاسرى القانونية ومشروعية كفاحهم بشكل عام، وبما يفضح الانتهاكات والجرائم التي تقترف بحق الأطفال الفلسطينيين.

الأكثر قراءة اليوم

ابو عيطة لـ"سما": الامور تجاوزت حد الدعوات ومواجهة صفقة القرن تقتضي خطوة عملية من حماس

ما الذي أبكى البشير في محبسه؟

مركز دولي يعلن أول أيام رمضان فلكيا

استشهاد الشاب عمر يونس متأثرا بإصابته وقت اعتقاله

على خلفية صفقة التبادل الجديدة.. عائلة جولدين تهاجم نتنياهو: لقد كسر قلوبنا

ابو ظريفة لـ"سما": كل الخيارات مفتوحة والهيئة تمهل الاحتلال لنهاية الاسبوع!

“نيويورك تايمز” تعتذر عن كاريكاتير أظهر نتنياهو “كلبا يُرشد ترامب”

الأخبار الرئيسية

غزة

جنرال اسرائيلي: سكان غزة يلوحون كقنبلة موقوتة وخطة من مرحلتين للتعامل مع حماس كالتالي..

هآرتس تكشف: هيئة مسيرات العودة بغزة تنقل رسالة حاسمة الى اسرائيل

الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية تواجه أزمة شديدة منذ فشل عملية خان يونس

"الشاباك"يكشف" اعتقال خلية لحماس خططت لعملية استشهادية بتعليمات من غزة

محمود شقفة

النيابة العامة تنهي التحقيق مع قاتل الطفل "شقفة" و الشرطة تكشف تفاصيل الجريمة