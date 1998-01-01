الاحتلال يغلق معبر كرم ابو سالم الخميس..

غزة / سما /

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إغلاق معبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة، يوم الخميس القادم، بسبب أعمال بالبنية التحتية في المكان.

وذكرت مصادر في هيئة المعابر الإسرائيبلية، أن معبر كرم أبو سالم التجاري، سيغلق في وجه الشاحنات، اعتبارا من الساعة 9:30 صباحا ويعاد فتحه بعد الانتهاء من أعمال البنية التحتية.

في السياق، أوضح موقع مفزاك لايف العبري، أنه سيتم إغلاق معبر كيرم شالوم يوم الخميس القادم ابتداء من الساعة 9:30 صباحًا بسبب أعمال بنية تحتية في المنطقة، وسيتم فتح المعبر فور الانتهاء من العمل "من المحتمل إعادة فتحه يوم الأحد"