الشرطة تكشف ملابسات سرقة مستودع ألبسة في نابلس

نابلس / سما /

ألقت الشرطة القبض على ثلاثة أشخاص مشتبه بهم بسرقة مستودع ملابس بقيمة ربع مليون شيقل في مدينة نابلس.

وجاء في بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة أن الشرطة تلقت شكوى من أحد المواطنين تفيد بتعرض محله للسرقة وبه بضاعة تقدر بـ 250 ألف شيقل.

وباشرت شرطة المباحث تشكيل فريق من قسم الأدلة الجنائية وقسم البحث والتحري، وتم حصر الاشتباه بأحد العاملين بالمستودع، وعلى إثر ذلك تم إحضاره لمديرية الشرطة، وبسماع أقواله أفاد أنه وآخران قاموا بالتخطيط للسرقة وتنفيذها.

وأوضح البيان أن الشرطة استصدرت مذكرات تفتيش من النيابة العامة، وألقت القبض على المشتبه بهما الآخرين، ومباشرة سماع أقوالهما، حيث اعترفا أيضاً بقيامهما بسرقة المستودع بالتعاون مع المشتبه به الأول، وضبط المسروقات في محل آخر.

وأكد البيان أن الشرطة قامت بإحالة المشتبه بهم والمضبوطات للنيابات العامة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم أصولاً.