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التعليم بغزة يوجه إرشادات هامة لــ 40 ألف متقدم لامتحان توظيف المعلمين

الأحد 28 أبريل 2019 03:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
التعليم بغزة يوجه إرشادات هامة لــ 40 ألف متقدم لامتحان توظيف المعلمين


غزة / سما /

 من المُقرر أن يتقدم صباح الاثنين، قرابة 40 ألف خريجة وخريجة من قطاع غزة ، لامتحان القدرات التحريرية للوظائف التدريسية للعام 2019/2020 في وزارة التربية والتعليم العالي.

ونقدم إليكم مجموعة من النصائح عليكم إتباعها قُبيل التوجه إلى الامتحان، وهي كالأتي:
1-نحيط المتقدمين علماً بأن الامتحان عبارة عن 50 سؤال اختر .
2-سيعقد الامتحان صباح غداً الاثنين الساعة العاشرة صباحا حتى 12 ظهراً (مدته ساعتان ) ولا يسمح بالآلة الحاسبة العلمية وفقط يسمح بالآلة البسيطة .
3-سيتم توزيع ورقة للأسئلة + ورقة للإجابات (للتظليل على الإجابة الصحيحة ) وسيتم تصحيحها الكترونياً.
مثلاً : لو كان إجابة سؤال رقم 4 B .. نذهب لورقة الإجابة على رقم 4
سنجد الخيارات A B C D وكل خيار أمامه دائرة فنقوم بتظليل الدائرة بشكل كامل بقلم أزرق جاف .
4-ننصح بأن تأخذ معك قلم لمحو الأخطاء (قلم تبكس) بالإضافة لقلم الجاف الأزرق لتستخدمه بتظليل الإجابات .
5-أثناء الامتحان حاول التظليل على الإجابة الصحيحة أول بأول .
6-أقرأ الاسئلة بعمق وتركيز شديد.
7-خطط لحل الاسئلة السهلة أولا ثم الصعبة ثم الاصعب .
8-لا تتسرع في الإجابة حيث قال النبي (التأني من الله والعجلة من الشيطان )
9-إذا كنت متأكد من اختيار الجواب الصحيح فإياك والوسوسة .
10-ما إذا كنت غير متأكد من الجواب الصحيح استبعد الاحتمالات الخاطئة ثم اختر الجواب الذي يكون هناك احتمال أكبر أنه صحيح.
11-خصص 10% من الوقت للمراجعة ودقق في المراجعة ولا يزعجك خروج بعض المتقدمين من الامتحان باكرا الذين استسلموا للرسوب .

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