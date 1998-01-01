الشرطة تضبط اكثر من 24 الف قطعة اثرية للتهريب العام الماضي

رام الله / سما /

قال الناطق الاعلامي باسم الشرطة لؤي ارزيقات بان شرطة السياحة والاثار ضبطت على مدار عام 2018 ما يصل لـ24271 قطعة اثرية تاريخية تعود للعديد من العصور القديمة والمختلفة.

وياتي ذلك في اطار متابعة الشرطة لعمليات تهريب الاثار والتي تزداد عاما بعد عام وتبذل الشرطة والاجهزة الامنية جهودا كبيرة في منع عمليات التهريب من خلال ملاحقة المهربين لها.

واكد ارزيقات ان الاثار هي موروث حضاري وتاريخي وثقافي وهي ملك للشعب الفلسطيني كافة ولا يحق لاحد ان يقوم ببيعها او تهريبها او حتى تخريب الاماكن الاثرية او العبث بها . والقانون يمنع ويعاقب كل من يقوم بذلك وتتولى شرطة السياحة والاثار مهام المحافظة عليها ومتابعة مهربيها والمنقبين عليها بالتنسيق مع وزارة السياحة والاثار، وتقوم الشرطة بتسليم كل مايتم ضبطه من هذه الاثار لدوائر الاثار التابعة للوزراة .

واوضح ارزيقات بان احصائية شرطة السياحة والاثار اظهرت كذلك ارتفاعا في عدد السياح الوافدين الى فلسطين بنسبة 7,3%عن المعدل للاعوام الثلاثة التي سبقت عام 2018 وبلغ عدد السياح القادمين في العام الماضي 5 ملايين و981 الف سائح وسائحة من مختلف الجنسيات .

وناشد ارزيقات كافة المواطنين بضرورة المحافظة على الموروث الثقافي والحضاري للشعب الفلسطيني لما له اهمية تاريخية في اثبات احقية الشعب الفلسطيني في هذه الارض في معركته مع الاحتلال الذين يسعى بكل امكانية للوصول لها اما لاخفائها او اظهار بانها عبرانية . مطالبا في نفس الوقت بضرورة تكثيف عمليات التوعية حول اهميتها ليساهم المواطن في الابلاغ عن المنقبين والمهربين او المخربين للاماكن الاثرية .