شعث: مؤتمر بروكسل وما سيعقبه من مؤتمرات هي لمساندة الأسرى

رام الله / سما /

قال مستشار الرئيس للشؤون الخارجية والعلاقات الدولية نبيل شعث، اليوم الاحد، إنالهدف من المؤتمر الأوروبي الخامس لنصرة الأسرى الفلسطينيين، الذي عقد أمس في العاصمة البلجيكية بروكسل، هو لدعم قضية الأسرى وخلق ضغط دولي حقيقي على اسرائيل للإفراج عنهم ووقف المعاملة الإجرامية بحقهم وتطبيق القانون الدولي فيما يتعلق بمعاملتهم.

وأشار شعث في حديث لإذاعة صوت فلسطين، إلى أن مؤتمر بروكسل وما سيأتي بعده من مؤتمرات هي موجهة للأسرى ودعم قضيتهم، مشيرا إلى أنه تم استخدام مسألة احتجاز إسرائيل لأموال شعبنا لأنها تدفع للأسرى والشهداء .

وبشأن الموقف الأوروبي الداعم لشعبنا والرافض لإجراءات الاحتلال، أوضح شعث أن الاتحاد الأوروبي خلال السنوات القادمة سيصبح له وزن معادل للولايات المتحدة الامريكية، مبينا أن فلسطين تتحرك باتجاه عالم متعدد الاقطاب وتربطها مواقف عديدة داعمة من أوروبا في مواجهة إجراءات الاحتلال .