تشييع جثمان الطفل محمود شقفة برفح

غزة / سما /

شيع مواطنون في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ظهر يوم الأحد، جثمان الطفل محمود رأفت شقفة الذي عُثر عليه مدفونا في أرض زراعية قرب مكان سكنه.

وأدى المواطنون صلاة الجنازة على جثمان الطفل في مسجد سعد في حي تل السلطان بمدينة رفح، قبل أن يدفن في المقبرة الغربية.

يذكر أن الشرطة الفلسطينية في القطاع، عثرت أمس على جثة الطفل مدفونة في أرض خالية برفح، وذلك بعد أن فقد آثاره منذ يوم الاثنين الماضي.

وتمكنت الشرطة من تحديد هوية الجاني (م. ش) 28 عاماً، وهو أحد المشتبه بهم الذين تم توقيفهم في إطار عملية التحقيق في القضية، وقد اعترف بقتل الطفل ثم إخفائه على خلفية افتراضٍ وهمي لدى الجاني، ثبت عدم صحته خلال التحقيق.