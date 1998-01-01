الرجوب: منتخبنا يلاقي الأولمبي المصري وديا 16 حزيران في فلسطين

كشف رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم اللواء جبريل الرجوب، عن اتفاق مع الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة على خوض المنتخب الأولمبي المصري مباراة ودية مع فلسطين يوم 16 حزيران المقبل على ملعب فيصل الحسيني بالرام شمال القدس المحتلة.

وشكر الرجوب، الاتحاد المصري على تجاوبه، داعيا كل العرب للقيام بنفس الزيارة قريبا لنرسل رسالة الى العالم بأننا لسنا وحدنا، وأن العمق العربي والاسلامي كبير، مشددا على أن زيارة القدس وفلسطين حق لكل العرب، وتخدم شعبنا والقضية الفلسطينية.

وسيبدأ الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة الكابتن شوقي غريب تحضيراته لهذه المواجهة والتي ستكون ضمن معسكره استعدادًا لخوض نهائيات بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عاما التي تستضيفها مصر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وكان الجهاز الفني للمنتخب المصري قد استقر على بداية معسكر الفريق يوم 4 حزيران/ يونيو المقبل في القاهرة، وسيواصل الفريق تدريباته حتى موعد السفر لفلسطين .