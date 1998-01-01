فلسطين تشارك في التوقيع على اعلان مالطا لذوي الاعاقة

رام الله / سما /

أعلن الخبراء العرب والأوروبيين، اليوم الاحد، عن التوقيع على مذكرة وإتفاقية دولية (إتفاقية مالطا) لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

واجتمع الخبراء العرب مع خبراء من الإتحاد الأوروبي في عاصمة مالطا فاليتا لمدة يومين لبحث قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة بحضور عربي وأوروبي، حيث تم نقاش موضوع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً للإتفاقيات الدولية.

وشاركت فلسطين في الإجتماع ضمن وفد من وزارة التنمية الإجتماعية ممثلة بأمين عنابي مدير عام الإدارة العامة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وخلال الإجتماع قام أمين عنابي بإطلاع الوفود المشاركة من الدول المختلقة عن تجربة فلسطين في هذا المجال وذلك بكلمة عكست معاناة أبناء الشعب من الأشخاص ذوي الإعاقة وخصوصاً ضحايا العنف الإسرائيلي في مقر البرلمان وأمام البرلمان المالطي بحضور رئيس البرلمان ووزير الخارجية ووزيرالأسرة والطفولة ووزير الإقتصاد ومسؤولي الشؤون الإجتماعية وأعضاء البرلمان.