هآرتس تكشف: هيئة مسيرات العودة بغزة تنقل رسالة حاسمة الى اسرائيل

القدس المحتلة/سما/



زعمت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم الأحد، إن الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار، نقلت رسالة لإسرائيل بشأن التفاهمات الأخيرة، زاعمة بأنها تخطط لحدث كبير.

وبحسب صحيفة "هآرتس" العبرية، فإن الرسالة التي أرسلتها الهيئة، تشير إلى أن عدم تنفيذ التفاهمات يمكن أن يؤدي إلى زيادة النشاط بالقرب من الحدود.

وأشارت إلى أن الاتفاقات التي تم التوصل إليها في بداية الشهر بين إسرائيل وحماس، أدت إلى انخفاض الاحداث على الحدود، إضافة إلى تجميد استخدام البالونات الحارقة، وتراجع النشاط الليلي والنشاط البحري على الشاطئ الشمالي لقطاع غزة.

وزعمت الصحيفة العبرية، بأن هيئة مسيرات العودة تخطط لحدث كبير بالقرب من الحدود في يوم النكبة، الذي يصادف يوم 15 ايار.

وكان عضو المكتب السياسي لحركة "الجهاد الإسلامي" وليد القططي اكد في تصريحات له، أنّ التفاهمات حتى اللحظة لم يشعر بها المواطن الفلسطيني في القطاع كما كان مأمولاً، في الوقت الذي ينتظر أن يجري تنفيذ بعض الخطوات خلال الأسابيع المقبلة.



واوضح أن المماطلة في عملية تنفيذ الاتفاق من قبل الاحتلال لن يُسمح لها بالاستمرار كثيراً، خصوصاً أن الضامن للاتفاق هو الوسيط المصري إلى جانب سلاح المقاومة الفلسطينية بغزة والجماهير المشاركة في مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار.



ووفق الناطق باسم حركة " حماس " عبد اللطيف القانوع، فإنّ تفاهمات التهدئة مع الاحتلال، برعاية مصرية وقطرية وأممية، قائمة، ولا يوجد أي تراجع أو انتكاسة فيما تم الاتفاق عليه، إلا أن ما يجري حالياً بطء في التنفيذ ومماطلة في بعض التفاهمات.



وقال القانوع إنه لا خيار أمام الاحتلال الإسرائيلي إلا الالتزام بتفاهمات التهدئة التي جرت مع الفصائل في غزة خلال الأسابيع الأخيرة، إذ إنه في حال لم يلتزم الاحتلال بالتفاهمات، فإن مسيرات العودة وقدرات الشعب الفلسطيني قادرة على تثبيت كافة التفاهمات.