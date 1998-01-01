  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يتلكأ في تنفيذ التفاهمات

هآرتس تكشف: هيئة مسيرات العودة بغزة تنقل رسالة حاسمة الى اسرائيل

الأحد 28 أبريل 2019 01:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
هآرتس تكشف: هيئة مسيرات العودة بغزة تنقل رسالة حاسمة الى اسرائيل


القدس المحتلة/سما/


زعمت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم الأحد، إن الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار، نقلت رسالة لإسرائيل بشأن التفاهمات الأخيرة، زاعمة بأنها تخطط لحدث كبير.
وبحسب صحيفة "هآرتس" العبرية، فإن الرسالة التي أرسلتها الهيئة، تشير إلى أن عدم تنفيذ التفاهمات يمكن أن يؤدي إلى زيادة النشاط بالقرب من الحدود.
وأشارت إلى أن الاتفاقات التي تم التوصل إليها في بداية الشهر بين إسرائيل وحماس، أدت إلى انخفاض الاحداث على الحدود، إضافة إلى تجميد استخدام البالونات الحارقة، وتراجع النشاط الليلي والنشاط البحري على الشاطئ الشمالي لقطاع غزة.
وزعمت الصحيفة العبرية، بأن هيئة مسيرات العودة تخطط لحدث كبير بالقرب من الحدود في يوم النكبة، الذي يصادف يوم 15 ايار.

وكان عضو المكتب السياسي لحركة "الجهاد الإسلامي" وليد القططي اكد في تصريحات له، أنّ التفاهمات حتى اللحظة لم يشعر بها المواطن الفلسطيني في القطاع كما كان مأمولاً، في الوقت الذي ينتظر أن يجري تنفيذ بعض الخطوات خلال الأسابيع المقبلة.


واوضح أن المماطلة في عملية تنفيذ الاتفاق من قبل الاحتلال لن يُسمح لها بالاستمرار كثيراً، خصوصاً أن الضامن للاتفاق هو الوسيط المصري إلى جانب سلاح المقاومة الفلسطينية بغزة والجماهير المشاركة في مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار.


ووفق الناطق باسم حركة " حماس " عبد اللطيف القانوع، فإنّ تفاهمات التهدئة مع الاحتلال، برعاية مصرية وقطرية وأممية، قائمة، ولا يوجد أي تراجع أو انتكاسة فيما تم الاتفاق عليه، إلا أن ما يجري حالياً بطء في التنفيذ ومماطلة في بعض التفاهمات.


وقال القانوع إنه لا خيار أمام الاحتلال الإسرائيلي إلا الالتزام بتفاهمات التهدئة التي جرت مع الفصائل في غزة خلال الأسابيع الأخيرة، إذ إنه في حال لم يلتزم الاحتلال بالتفاهمات، فإن مسيرات العودة وقدرات الشعب الفلسطيني قادرة على تثبيت كافة التفاهمات.

الأكثر قراءة اليوم

بالصور.. غزة: العثور على جثة الطفل شقفة مدفونة في ارض خالية

البطنيجي يكشف آخر تفاصيل قضية اختفاء الطفل شقفة من رفح

ابو عيطة لـ"سما": الامور تجاوزت حد الدعوات ومواجهة صفقة القرن تقتضي خطوة عملية من حماس

الاحمد: ابو مازن ليس بحاجة لدعوة و لتبدأ خطوات عملية لتحقيق المصالحة ونريد التزامًا جادًا

هنية يؤكد استعداده للقاء الرئيس عباس لمواجهة صفقة القرن في أي مكان

استشهاد الشاب عمر يونس متأثرا بإصابته وقت اعتقاله

ابو ظريفة لـ"سما": كل الخيارات مفتوحة والهيئة تمهل الاحتلال لنهاية الاسبوع!

الأخبار الرئيسية

الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية تواجه أزمة شديدة منذ فشل عملية خان يونس

"الشاباك"يكشف" اعتقال خلية لحماس خططت لعملية استشهادية بتعليمات من غزة

محمود شقفة

النيابة العامة تنهي التحقيق مع قاتل الطفل "شقفة" و الشرطة تكشف تفاصيل الجريمة

قيادي بفتح : لا يوجد تواصل مع أمريكا بشأن "صفقة القرن"

ارباك

ابو ظريفة لـ"سما": كل الخيارات مفتوحة والهيئة تمهل الاحتلال لنهاية الاسبوع!