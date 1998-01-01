أطعمة يظن الناس أنها ضارة وهي مفيدة في الواقع

رام الله / سما /

يجتنب الكثير من الناس عددا من الأطعمة التي يعتقد بأنها تسبب أضرارا صحية كبيرة، بسبب احتوائها على الكثير من المواد الكيميائية أو السكريات أو غيرها من المواد الضارة.

ووجدت دراسة جديدة أن بعض المواد الغذائية التي يتفاداها الكثيرون، هي في الحقيقة غير ضارة بالصحة، ويمكن تناولها بشكل طبيعي، وفي ما يلي بعضها:

1- الأطعمة الدهنية:

- الأسطورة: الأطعمة الدهنية ومنها الأفوكادو وزيت الزيتون تسبب السمنة.

- الحقيقة: على الرغم من أن هذه المعلومة منطقية، إلا أنها لا تستند إلى أي أساس علمي، بما في ذلك دراسة كبيرة أجريت على أكثر من 135 ألف شخص في 18 دولة، نشرت في 29 أغسطس 2018، حيث توفي ما يقرب من 6 آلاف شخص، وعانى نحو 5 آلاف من نوبات قلبية أو أصيبوا بأمراض القلب، لكن المدهش في الأمر هو أن الأشخاص الأكثر عرضة لخطر هاتين النتيجتين لم يكونوا ممن تناولوا وجبات غنية بالدهون، بل من الذين تناولوا وجبات غذائية غنية بالكربوهيدرات.

وبمعنى آخر، لا يبدو أن الوجبات الغذائية عالية الدهون في حد ذاتها مرتبطة بالموت أو بأمراض القلب، لكن النظم الغذائية عالية الكربوهيدرات مرتبطة بذلك.

2- الغلوتين:

- الأسطورة: مع ازدياد عدد الأشخاص الذين يتناولون وجبات خالية من الغلوتين، يعتقد الكثيرون أن الحساسية الناجمة عن هذه المادة الغذائية شائعة للغاية، وأن هناك أمرا ما متعلقا بها قد يجعلها مضرة بالصحة.

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- الحقيقة: نحو 1% فقط من الناس في جميع أنحاء العالم يعانون من مرض الاضطرابات الهضمية، وهو اضطراب وراثي نادر يجعل الناس غير قادرين على التعامل مع الغلوتين. وبذلك فإنه لا يشكل أي خطر صحي على أولئك الذين لا يعانون من هذا الاضطراب.

3- البيض:

- الأسطورة: الكميات الضخمة من الكوليسترول في البيض سوف تترجم إلى كمية هائلة من الكوليسترول في عروقك.

- الحقيقة: على الرغم من أن البيض يحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول في الدم، إلا أن تناوله لن يترجم إلى ارتفاع الكوليسترول في الدم، وفقا لعدد من الدراسات التي أجريت على الأرانب.

4- الكافيين:

- الأسطورة: الكافيين يوقف نموك ويعبث بصحتك.

- الحقيقة: وفقا لعيادة "Mayo"، يمكن للشخص البالغ العادي أن يستهلك بأمان ما يصل إلى 400 ملغ من الكافيين يوميا. وتحتوي معظم فناجين القهوة المعتادة على ما بين 90 و120 ملغ فقط، وبالتالي فإنه يمكن استهلاك نحو 4 فناجين قهوة باليوم دون أن تسبب أي ضرر صحي.

5- المياه الغازية:

- الأسطورة: يشعر الكثير من الناس بالقلق من أن الفقاعات داخل زجاجات المياه الغازية تسبب حصوات في الكلى، وترشح الكالسيوم من العظام، وحتى تجرد المينا من الأسنان.

- الحقيقة: السوائل ذات الفقاعات هي بنفس القدر من الأهمية بالنسبة لك مثل الماء العادي، كما صرحت بذلك جينيفر ماكدانييل، أخصائية تغذية مسجلة ومعتمدة في علم التغذية الرياضية، حيث أن "المياه الغازية مصنوعة عن طريق إذابة ثاني أكسيد الكربون في الماء وخلق حمض الكربونيك، وهذه العملية تضيف فقط الفقاعات، ولا تضيف السكر أو السعرات الحرارية أو الكافيين".

6- الجبن:

- الأسطورة: ذكرت بعض وسائل الإعلام أنه يمكن إدمان الجبن "مثل المخدرات".

- الحقيقة: تتبعت العديد من الدراسات هذه الادعاءات ولم تجد أي دليل على مصداقيتها، ولهذا يوصي الباحثون بتناول الجبن بشكل معتدل في النظام الغذائي.

7- المحليات الصناعية:

- الأسطورة: يقول الكثيرون إن مواد التحلية الصناعية مثل "Splenda" و"Equal" تسبب السرطان.

- الحقيقة: قامت إدارة الغذاء والدواء بتقييم مئات الدراسات حول المحليات الصناعية الأكثر شيوعا، ووجدوا حتى الآن، أن جميعها آمنة عند استخدام جرعات غير مفرطة.

ومع ذلك، تشير بعض الأبحاث الأولية إلى أن المحليات الصناعية يمكن أن تغير بكتيريا الأمعاء، وقد لا ترضي شغفك بالحلويات، وبالتالي، قد لا تكون فعالة في الحد من تناولك الكلي للسكر.

8- الملح:

- الأسطورة: الملح يسبب مشاكل في القلب وزيادة الوزن.

- الحقيقة: ما تزال الأدلة حول ما إذا كان تناول الملح باعتدال له تأثير سلبي أو إيجابي على صحتنا غير واضحة إلى حد ما.

ومع ذلك، لم يجد "تحليل التلوي" لعام 2011 لسبع دراسات شملت أكثر من 6 آلاف شخص، أي دليل قوي على أن تقليل الملح يقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية أو السكتة الدماغية أو الوفاة، حتى في أولئك الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

9- جميع الكربوهيدرات تزيد الوزن:

- الأسطورة: الكربوهيدرات، بما في ذلك الأرز والخبز والحبوب والبطاطا، تساهم في زيادة الوزن.

- الحقيقة: في حين أنه من الجيد أن تحد من تناولك للكربوهيدرات المصنعة مثل الخبز الأبيض والأرز الأبيض والمعكرونة البيضاء، إلا أن الكربوهيدرات كلها ليست سيئة بالنسبة لك. حيث أن بعضها صحي ومصدر كبير للطاقة، مثل الموجودة في البطاطا.

10- السمك:

- الأسطورة: الأسماك غنية بالزئبق ما يسبب الأمراض.

- الحقيقة: في حين أن الزئبق يمكن أن يتراكم في الأسماك المفترسة الأكبر مثل سمك القرش، فإنه لا يسبب مشكلة في الأسماك الصغيرة عموما.

وتحتفظ إدارة الأغذية والعقاقير بقائمة مفيدة من الإرشادات الخاصة بالزئبق في المأكولات البحرية، ويعد سمك السلمون وسمك السلمون المرقط والمحار والسردين وغيرها، اختيارات "جيدة" أو "أفضل"، للاستمتاع بتناول السماك.