تطورات الحالة الصحية لـ سوزان نجم الدين

وكالات / سما /

كشفت الفنانة سوزان نجم الدين، من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على موقع إنستجرام عن تطورات حالتها الصحية بعد دخولها المستشفى وإصابتها بوعكة صحية شديدة خلال تصوير مشاهدها بمسلسل "ابن أصول".

وكتبت: "بشكركم كتير واَسفة على القلق اللي حصل بسبب الخبر، وأنا كنت تعبانة فعلًا بسبب الإرهاق والتصوير بين مسلسل ابن أصول وفيلم حملة فرعون، لكن الحمد لله بقيت أحسن وبكلمكم من موقع التصوير وإن شاء الله التعب والإرهاق اللي بذل في الأعمال ينال إعجابكم".

وتخوض سوزان نجم الدين سباق الدراما الرمضاني من خلال مسلسل "ابن أصول" ويشاركها البطولة نخبة من النجوم منهم حمادة هلال وآيتن عامر ورانيا منصور وإيناس كامل.