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مركز دولي يعلن أول أيام رمضان فلكيا

الأحد 28 أبريل 2019 12:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
مركز دولي يعلن أول أيام رمضان فلكيا


القدس المحتلة / سما /

أعلن المشروع الإسلامي لرصد الأهلة، التابع لمركز الفلك الدولي، أن شهر رمضان المقبل، سيكون فلكيا يوم الاثنين السادس من أيار/ مايو 2019.

وقال المركز في بيان له حول إمكانية رؤية الهلال بالعين المجردة، إنها ستكون صعبة، فيما تكون ممكنة باستخدام التلسكوب فقط في مناطق شرق وجنوب آسيا، وجنوب أوروبا ومعظم الدول العربية.


أما في مناطق غرب وجنوب أفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية فستكون رؤية الهلال بالعين المجردة سهلة نسبيا.

وتعتمد أغلب الدول العربية على تحري الهلال بالعين المجردة، فيما تعتمد دول إسلامية أخرى على الحسابات الفلكية.

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