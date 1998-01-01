الاحتلال يعتقل أربعة مقدسيين ويفرض الحبس المنزلي على طفل

القدس المحتلة / سما /

أفاد مركز معلومات وادي حلوة، بأن قوات الاحتلال الاسرائيلي، اعتقلت، اليوم الأحد، أربعة مقدسيين، بعد اقتحام منازلهم في بلدة العيسوية بالقدس المحتلة.

وأوضح محامي المركز محمد محمود، أن الاحتلال اعتقل: منير معمر عليان، ومحمود ناصر مصطفى، وأيوب أبو الحمص، ويونس عليان.

وأضاف المحامي أن القوات حولت المعتقلين لمركز "المسكوبية" غرب القدس المحتلة للتحقيق.

من جهة ثانية، أفرجت سلطات الاحتلال اليوم عن الطفل معتز عبد الله زيتون بشرط الحبس المنزلي لمدة 5 أيام، علما أنها اعتقلته في ساعة متأخرة من مساء أمس من الحارة الوسطى ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.