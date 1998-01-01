رامي مالك ينضم رسميا إلى أحدث أفلام "جيمس بوند"

وكالات / سما /

أعلنت الشركة المنتجة لأحدث أفلام العميل السري البريطاني، "جيمس بوند"، عن انضمام الممثل الحائز على جائزة الأوسكار، من أصول مصرية، رامي مالك، إلى طاقم عمله.

وكشفت في بث حي عبر حسابات "بوند" على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الخميس، أن مالك سيجسد في أحداث الفيلم الجديد، دور الشرير.

وأقيم البث الحي، من جامايكا، حيث ولدت شخصية "جيمس بوند" في وجدان مبتكره، المؤلف البريطاني، إيان فليمنغ.

وأشارت إلى أن الفيلم سيتم تصوير مشاهده، ما بين جامايكا والنرويج والمملكة المتحدة وإيطاليا.

ويحمل الفيلم الجديد، الذي لم يتم تحديد اسمه بعد، الرقم 25 في سلسلة أفلام "جيمس بوند" الشهيرة، التي بدأ عرضها في ستينيات القرن الماضي.

ويعود الممثل البريطاني، دانييل كريج، لتجسيد دور "جيمس بوند"، في الفيلم الجديد، ليكون هذا هو خامس تقديم له للشخصية.

ومن المقرر أن يطرح فيلم "جيمس بوند 25" بدور العرض السينمائية في نيسان/ أبريل 2020.

ونال رامي مالك، جائزة أوسكار أفضل ممثل رئيسي لعام 2019، عن تجسيده لدور المطرب البريطاني الراحل، فريدي ميركوري، المطرب الرئيس في فريق "كوين" الغنائي، في فيلم "Bohemian Rhapsody" (الملحمة البوهيمية).