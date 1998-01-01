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قريباً.. طريقة جديدة وسهلة للإعجاب على "تويتر"

الأحد 28 أبريل 2019 11:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قريباً.. طريقة جديدة وسهلة للإعجاب على "تويتر"


وكالات / سما /

أطلقت شركة "تويتر" تحديثاً جديداً لتطبيقها التجريبي twttr، الذي خصصته لاختبار المزايا التجريبية قبل إطلاقها لعموم المستخدمين في تطبيقها الرئيس.

وتضمن التحديث الجديد، التي أُطلق يوم الخميس، ميزة جديدة لتسهيل إبداء الإعجاب بالتغريدات، وذلك عن طريق سحب الأصبع على الشاشة من اليمين إلى اليسار.

وكانت هذه الميزة تعمل في السابق مع التغريدات ضمن سلاسل المحادثات فقط، حيث تختفي أزرار التفاعل. أما الآن، فقد أصبح ذلك ممكناً في أي مكان، بما في ذلك الخط الزمني للتطبيق، وتبويب الإشعارات، وصفحة الملف الشخصية، وحتى ضمن نتائج البحث.

يُشار إلى أن "تويتر" كانت قد بدأت إطلاق تطبيق twttr – الاسم الذي كان موقع "تويتر" يحمله في أيامه الأولى قبل نحو 13 عاماً – في شهر مارس الماضي، وذلك بعد أن أعلنت عنه أول مرة خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2019 في شهر يناير الماضي.

وتهدف "تويتر" من خلال تطبيق twttr إلى خلق مساحة جديدة تتيح لها اختبار المزايا التجريبية خارج موقعها وتطبيقها الرسمي الحالي، الأمر الذي سيتيح لها الحصول على أفضل التعليقات من المختبرين، ثم تطوير المزايا التي تعمل عليها بالشكل الأمثل قبل إطلاقها لعموم مستخدميها.

ويركز التطبيق في الوقت الحالي على إعادة تصميم سلاسل المحادثات، وذلك لمعالجة واحدة من أبرز مشكلات "تويتر" الحالية، وهي عدم القدرة على معرفة: "من يتحدث مع من؟" في المحادثات.

تجدر الإشارة إلى أن هذا التحسين على خاصية الإعجاب يأتي بعد أن قال الرئيس التنفيذي ومؤسس تويتر جاك دورسي في شهر أغسطس الماضي إنه يريد إعادة تصميم العناصر الرئيسية للشبكة الاجتماعية، بما في ذلك زر "الإعجاب" والطريقة التي يعرض بها "تويتر" عدد المتابعين. ثم صرح دورسي في شهر أكتوبر الماضي بأنه يرى أن زر "الإعجاب" يرسل رسائل خاطئة.

#تويتر #الإعجابات

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