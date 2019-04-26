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افتتاح مباريات الدوري النسوي لكرة القدم

الأحد 28 أبريل 2019 11:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
افتتاح مباريات الدوري النسوي لكرة القدم


رام الله / سما /

تتواصل مباريات الاسبوع الاول من الدوري النسوي بكرة القدم ،حيث افتتحت مباريات الاسبوع يوم الجمعة 26/4/2019 بمباراة جمعت فريقي الأكاديمية الفلسطينية وجمعية فلسطين على ملعب فيصل الحسيني بالرام وانتهى اللقاء يفوز الأكاديمية الفلسطينية بالنتيجة 2/ صفر .

سجل اهداف الأكاديمية : اميره عشاير ولين الريشي .

وتواصلت مباريات الاسبوع السبت حيث جرت مباراتان الاولى جمعت فريق مؤسسة البيرة ونادي كفر نعمة انتهىت بفوز البيرة 12/ صفر .

وجرى اللقاء على ملعب ماجد اسعد .

أما على ملعب الخضر فقد انتهى لقاء اتحاد نابلس وبيت امر بفوز فريق اتحاد نابلس بالنتيجة 7/1 .

حكم اللقاء : قاسم جعفر ، حمزة صراصرة ، هشام عمر وعمر ابو حماد .

راقبه : ربحي وقاد

سجل اهداف الاتحاد حلا صراوي خمس اهداف في الدقائق "2،13، 16، 33"45" وساره شخشير هدفين "35+69 .

فيما سجل هدف بيت امر لارا عبد الفتاح عرار في الدقيقة "50" .

وتختتم مباريات الاسبوع بلقاء يجمع ارثذوكسي ثقافي بيت ساحور وعسكر على ملعب نابلس يوم الاثنين الساعة الرابعة مساء .

#الدوري النسوي

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