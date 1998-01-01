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لاعب شباب رفح يفتح النار على الإدارة!

الأحد 28 أبريل 2019 11:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لاعب شباب رفح يفتح النار على الإدارة!


غزة / سما /

فتح أحمد صباح لاعب فريق شباب رفح, النار على إدارة ناديه مؤخرا, بسبب ما يعانيه من التهميش المقصود في الموسم الحالي.

وقال صباح على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك", إنه عانى من آلام شديدة في قدمه بعد 3 شهور من العملية التي أجراها الموسم الماضي، مشيرا إلى أنه أخذ وعودا بالسفر للخارج من أجل التأهيل والعودة بشكل جيد للملاعب.

وأوضح أن إدارة شباب رفح, ماطلت في المساعدة بعلاجه, رغم أنه خدم "الزعيم" الرفحي أكثر من 10 سنوات، على حد تعبيره.

وطالب صباح إدارة النادي بتوفير العلاج الخاص به خارج غزة لضمان رجوعه لممارسة كرة القدم من جديد, مبينا أنه مستعد لإيجاد فريق آخر يعالجه حال حصوله على ورقة الاستغناء.

#أحمد صباح #شباب رفح

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