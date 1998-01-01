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مقداد يتربع على عرش الشطرنج بمؤسسات التعليم العالي

الأحد 28 أبريل 2019 11:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مقداد يتربع على عرش الشطرنج بمؤسسات التعليم العالي


غزة / سما /

توّج الطالب فادي مقداد من جامعة الأزهر بلقب بطولة الشطرنج "فردي" لمؤسسات التعليم العالي, التي نظمها قسم النشاط الرياضي بالجامعة الإسلامية في غزة.

وشارك في البطولة 8 جامعات من مؤسسات التعليم العالي, إذ مثّل كل فريق لاعبَين, ما عدا الأزهر وغزة وكلية العلوم والتكنولوجيا, الذين ظهر معهم لاعب واحد فقط.

وجرت المسابقة بنظام المجموعات, بعدما وُزِع اللاعبون على مجموعتين, قبل أن يتأهل لنصف النهائي كل من فادي مقداد (الأزهر), وأحمد شنينو وعبد الله سلامة (الإسلامية), وأحمد عبد العال (الإسراء).

وفي المربع الذهبي, تخطى مقداد نظيره سلامة, بينما تفوق شنينو على عبد العال, ليصعد الفائزان للنهائي, بينما خاض الخاسران مواجهة المركز الثالث.

وحسم مقداد اللقب لمصلحته في الموقعة الختامية على حساب شنينو, بينما ذهب المركز الثالث لسلامة, وحلّ عبد العال رابعا.

#فادي مقداد

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