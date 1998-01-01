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"الشاباك"يكشف" اعتقال خلية لحماس خططت لعملية استشهادية بتعليمات من غزة

الأحد 28 أبريل 2019 11:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"الشاباك"يكشف" اعتقال خلية لحماس خططت لعملية استشهادية بتعليمات من غزة


القدس المحتلة / سما /

زعم  جهاز الشاباك الاسرائيلي اليوم الأحد، انه خلية لحركة حماس في الضفة خططت لهجوم خلال الانتخابات الإسرائيلية.

وكشف الشاباك ان الخلية تم تجنيدها من قبل قيادات حماس في قطاع غزة مضيفة  أنه في 31 آذار 2019، تم اعتقال يحيى أبو ضياء (23 عاماً) من قرية الزعيّم شرق القدس.

ومن خلال التحقيق اتضح أنه كان على اتصال مع كبار نشطاء حماس في قطاع غزة من خلال الإنترنت وتم تجنيده للقيام بنشاط عسكري ووافق على القيام بمهام واستعد لتنفيذ تفجير "استشهادي" بواسطة سيارة مفخخة، وطلب منه مراقبة أفضل نقطة هجوم في منطقة معاليه أدوميم حيث يوجد تركيز كبير لحافلات المستوطنين والجنود.

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