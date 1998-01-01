مانشستر يونايتد يوافق على رحيل بوجبا ولوكاكو ويحدد السعر

وكالات / سما /

أفادت صحيفة “ميرور” البريطانية أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي وافق على بيع نجميه بول بوجبا، وروميلو لوكاكو، في سوق الانتقالات الصيفية القادمة، حيث يستهدف النادي الإنجليزي جني مبلغ يقدر بـ 200 مليون جنيه استرليني.

وحسب نفس المصدر ، مينو رايولا، وكيل أعمال بول بوجبا، أخبر المقربين منه بثقته في قدرته على إتمام صفقة انتقال نجمه الفرنسي إلى ريال مدريد الصيف القادم. على الرغم من تصريح المدرب أولي جنار سولشاير بأنه يتوقع أن يبقى بوجبا في ملعب أولد ترافورد.

وأكد نفس المصدر أن مانشستر يونايتد لن يمنع مهاجمه روميلو لوكاكو من الانتقال إلى الدوري الإيطالي في حال توصل بعرض مقنع من يوفنتوس، أو إنتر ميلان، اللذان يتابعان اللاعب عن كثب.

وجعل المدرب الفرنسي لريال مدريد العائد زين الدين زيدان التعاقد مع بوجبا أولوية في الصيف المقبل. النقطة الشائكة الوحيدة هي الموافقة على دفع 120 مليون جنيه استرليني التي ستطلبها إدارة الشياطين الحمر.

رايولا واثق تمامًا من أن هذه الخطوة ستمضي قدماً حيث ألغى المحادثات بشأن تمديد عقد بوجبا الحالي مع مانشستر يونايتد مع تبقي عامين.

ورد أولي جنار سولشاير على مزاعم بأن بوجبا سيغادر هذا الصيف خلال مؤتمره الصحفي يوم الجمعة، قائلاً: “لا يمكنك ضمان أي شيء في كرة القدم ، لكن ، نعم ، أعتقد أن بول سيكون هنا ، إنه مصمم على النجاح في مانشستر يونايتد.”

ليس بوجبا ولوكاكو الإسمين الكبيرين فقط الذين يرغبان في مغادرة أولد ترافورد، حيث يفكر دي خيا أيضا في الرحيل وسط اهتمام من باريس سان جيرمان. لكن سولشاير يصر أيضاً على أنه ما زال يثق بالإسباني قبل المواجهة الكبيرة ضد تشيلسي يوم الأحد.

ولدى سؤاله عما إذا كان قد فكر في استبعاد دي خيا بعد أخطائه في المباريات الأخيرة ، قال: “لا ، على الإطلاق ، لأنني أثق بأن ديفيد أفضل لاعب في الفريق في آخر ست سنوات أو سبع سنوات ، كان رائعًا للغاية. الأخطاء جزء من كرة القدم، وسيبقى دي خيا مهماً لنا.”