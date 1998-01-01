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ديربي إيطاليا ينتهي متعادلاً بين الإنتر ويوفنتوس

الأحد 28 أبريل 2019 10:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ديربي إيطاليا ينتهي متعادلاً بين الإنتر ويوفنتوس


وكالات / سما /

تقاسم إنتر ميلان ويوفنتوس نقاط “ديربي إيطاليا” ، الذي انتهى على نتيجة التعادل بهدفٍ مقابل هدف ، في المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب جوزيبي مياتزا ضمن منافسات الجولة 34 من الدوري الإيطالي.

وسجل أهداف المباراة لاعب الوسط البلجيكي رادا ناينجولان لصالح الإنتر والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من طرف يوفنتوس.

وافتتح ناينجولان التسجيل في الدقيقة السابعة من عمر اللقاء من تسديدة صاروخية لا تصد ولا ترد ، قبل أن يعادل كريستيانو رونالدو النتيجة في الدقيقة 61.

وأصبح رونالدو بهدفه سابع لاعب يصل إلى الهدف رقم 20 في أول موسم له من الدوري الإيطالي ، وبلغ الهدف رقم 600 مع الأندية الذي لعب لها.

وعزز يوفنتوس الذي توج مسبقاً باللقب صدارته لجدول الترتيب مع انتظار مباراة نابولي في نفس الجولة ، بينما حصل ملاحقو الإنتر على فرصة الاقتراب أكثر بخسارته نقطتين.

ويمتلك يوفنتوس 88 نقطة وبفارق 21 نقطة عن نابولي ، ويحتل الإنتر المركز الثالث بـ 62 نقطة.

#يوفنتوس #إنتر ميلان

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