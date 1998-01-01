فيديو.. رين يُنزل باريس سان جيرمان عن عرشه بكأس فرنسا

وكالات / سما /

نجح رين في إنزال باريس سان جيرمان عن عرشه بمسابقة كأس فرنسا، وذلك بعدما تفوق عليه في المباراة النهائية بركلات الترجيح، في اللقاء الذي لُعب بينهما مساء اليوم السبت، على ملعب سان دونيه.

وقص داني ألفيس شريط التسجيل في الدقيقة 13 من عمر اللقاء، بعدما قابل كرة ركنية من مواطنه البرازيلي نيمار دا سيلفا الذي لعب له الكرة على حدود منطقة الجزاء، ليُرسلها نجم برشلونة السابق على الطائر صاروخية، هزّت شباك حارس رين عند الدقيقة الثالثة عشرة.

واشتُهر داني ألفيس بأهدافه الجميلة والصاروخية منذ أن كان لاعباً في صفوف برشلونة، ولا شك في أن الجميع يتذكر هدفه في مرمى ريال مدريد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2011.

وفي الدقيقة 21، أضاف نيمار دا سيلفا الهدف الثاني لباريس سان جيرمان بعدما استغل تمريرة رائعة من أنخيل دي ماريا ليهز شباك رين، معلناً عن تقدم فريقه بهدفين في أقل من نصف شوط.

وبينما كان الجميع يتوقع انتصار باريس سان جيرمان بسهولة، قلص بريسنل كيمبيبي (هدف ضد مرمى فريقه) نتيجة اللقاء في الدقيقة 40، قبل أن يدرك إديسون ميكسر هدف التعادل في الدقيقة 66.

وانتهت الأشواط الرئيسية بالتعادل الإيجابي هدفين في كل شبكة، ليحتكم الفريقين إلى الأشواط الإضافية التي لم تسفر عن أي جديد، ليلجأ بعدها الطرفين إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت في النهاية لرين بنتيجة 5/6.