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فيديو.. هدف ميسي ضد ليفانتي يتوج برشلونة بطلاً رسمياً لليغا

الأحد 28 أبريل 2019 09:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. هدف ميسي ضد ليفانتي يتوج برشلونة بطلاً رسمياً لليغا


وكالات / سما /

تُوج فريق نادي برشلونة بلقب الدوري الإسباني بشكل رسمي اليوم بعد التغلب على ضيفه ليفانتي بنتيجة هدف واحد مقابل لا شيء.

واستضاف العملاق الكتلوني نظيره ليفانتي على ملعب كامب نو ضمن منافسات الجولة 35 من عمر الدوري الإسباني.

وتُوج الفريق الكتلوني بلقبه المفضل في السنوات القليلة الأخيرة، قبل 3 جولات من نهاية منافسات الليجا، نظراً أفضلية البلوجرانا على مستوى المواجهات المباشرة مع أتلتيكو مدريد في ظل فارق النقاط التسع.

انتهى الشوط الأول بنتيجة التعادل السلبي بدون أهداف بين الفريقين، قبل أن يدخل ليونيل ميسي في بداية الشوط الثاني على حساب البرازيلي فيليب كوتينيو، واستغل تمريرة أرتورو فيدال بالرأس في الدقيقة 62 ليحرز هدف تتويج برشلونة بلقب الدوري الإسباني ما لم ينجح الفريق الزائر في إدراك التعديل، بصورة رائعة بعد مراوغة لاعبين إثنين من دفاع ليفانتي في مساحة صغيرة.

وتعاطف الحظ مع البرسا بشكل كبير في آخر ردهات المباراة عندما تصدى القائم لهدف محقق من ليفانتي ثم كاد تير شتيجن أن يدخل الكرة بنفسه في المرمى ولكنه كان حريصاً جداً في التعامل مع الكرة وابتسم له الحظ حتى لا يتأجل احتفال برشلونة بلقب لا ليجا هذا الموسم.

ويستعد البرسا لموقعة ليفربول الإنجليزي في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال يوم الأربعاء المقبل على ملعب كامب نو.

#ميسي #الدوري الإسباني

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