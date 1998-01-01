النيابة العامة تنهي التحقيق مع قاتل الطفل "شقفة" و اليوم كشف تفاصيل الجريمة

غزة / سما /

أعلنت النيابة العامة صباح اليوم الأحد، انتهاء التحقيقات في الملف التحقيقي الخاص بجريمة قتل الطفل محمود شقفة.

وقالت النيابة إنها انتهت من التحقيق مع القاتل، حيث تم تمثيل مسرح الجريمة وسط إجراءات أمنية مشدد فجر اليوم الأحد.

وأكدت أنها تعمل وبشكل مستمر مع جميع الجهات الشريكة في الشرطة والأجهزة الأمنية للوصول إلى الحقيقة من خلال جمع الاستدلالات، وأن الشرطة والنيابة والأدلة الجنائية تتابع إجراءات التحقيق؛ للوقوف على ملابسات جريمة مقتل وإخفاء جثمان الطفل منذ 6 أيام.

ومن المقرر، أن تعقد وزارة الداخلية والأمن الوطني اليوم الأحد، مؤتمراً صحفياً حول تفاصيل وملابسات جريمة مقتل الطفل (محمود رأفت شقفة).

وأوضحت الداخلية، أن الشرطة ستعقد مؤتمراً صحفياً حول القضية في مقر الشرطة بالجوازات.