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الاحتلال يعتقل 8 مواطنين من الضفة

الأحد 28 أبريل 2019 09:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT


الضفة المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الاحد، 8 مواطنين من مناطق مختلفة في الضفة بعد عملية دهم وتفتيش.

واندلعت مواجهات في مدينتي نابلس وأريحا، كما تم تفتيش عدة منازل في قرية أبو العسجا جنوب الخليل.

وعرف من المعتقلين:

١. المحرر إسلام صالح دار موسى- بيت لقيا غرب رام الله

٢. أسامة نذير سليم- سلواد شرق رام الله

٣. عزام واصل- سلواد

٤. حاتم شاهين- نابلس

٥. الفتى راني محمد هديب- مخيم العروب شمال الخليل

٦. عبيدة أكرم جوابرة- مخيم العروب

٧. الفتى أحمد رأفت البدوي- مخيم العروب

٨. محمود سدر - أريحا

#الاحتلال

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