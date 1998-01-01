الاحتلال يعتقل 8 مواطنين من الضفة

الضفة المحتلة / سما /
اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الاحد، 8 مواطنين من مناطق مختلفة في الضفة بعد عملية دهم وتفتيش.
واندلعت مواجهات في مدينتي نابلس وأريحا، كما تم تفتيش عدة منازل في قرية أبو العسجا جنوب الخليل.
وعرف من المعتقلين:
١. المحرر إسلام صالح دار موسى- بيت لقيا غرب رام الله
٢. أسامة نذير سليم- سلواد شرق رام الله
٣. عزام واصل- سلواد
٤. حاتم شاهين- نابلس
٥. الفتى راني محمد هديب- مخيم العروب شمال الخليل
٦. عبيدة أكرم جوابرة- مخيم العروب
٧. الفتى أحمد رأفت البدوي- مخيم العروب
٨. محمود سدر - أريحا