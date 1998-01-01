الاحتلال يعتقل 8 مواطنين من الضفة

الضفة المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الاحد، 8 مواطنين من مناطق مختلفة في الضفة بعد عملية دهم وتفتيش.

واندلعت مواجهات في مدينتي نابلس وأريحا، كما تم تفتيش عدة منازل في قرية أبو العسجا جنوب الخليل.

وعرف من المعتقلين:

١. المحرر إسلام صالح دار موسى- بيت لقيا غرب رام الله

٢. أسامة نذير سليم- سلواد شرق رام الله

٣. عزام واصل- سلواد

٤. حاتم شاهين- نابلس

٥. الفتى راني محمد هديب- مخيم العروب شمال الخليل

٦. عبيدة أكرم جوابرة- مخيم العروب

٧. الفتى أحمد رأفت البدوي- مخيم العروب

٨. محمود سدر - أريحا