قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في مدن الضفة الغربية

رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الاحد، عدة شبان من مناطق بالضفة.

وأفاد شهود عيان أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب حاتم شاهين من منزله في مخيم العين بمدينة نابلس، فيما شهد محيط المخيم مواجهات عنيفة امتدت إلى محيط متنزهات جمال عبد الناصر.

وفي رام الله، اعتقل الاحتلال الأسير المحرر إسلام صالح صبحي دار موسى من منزله في قرية بيت لقيا غرب رام الله.

وتم اعتقال شابين من منزليهما في قرية سلواد شمال شرق رام الله وهما عزام واصل واسامة سليم.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الأسيرين المحررين الفتيين عبيدة أكرم جوابرة وراني هديب من منزليهما في مخيم العروب شمال الخليل. و داهمت ذات القوات عدة منازل وفتشتها داخل قرية (أبو العسجا/أبو الغزلان) في مدينة دورا جنوب غرب الخليل.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمود سدر من منزله في حي كتف الواد بمدينة أريحا، فيما اندلعت مواجهات في حي كتف الواد بمدينة أريحا وسط اطلاق الرصاص الحيْ وقنابل الغاز.

وجرى اعتقال الفتى معتز عبد الله زيتون من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى في القدس.