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على خلفية صفقة التبادل الجديدة.. عائلة جولدين تهاجم نتنياهو: لقد كسر قلوبنا

الأحد 28 أبريل 2019 07:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
على خلفية صفقة التبادل الجديدة.. عائلة جولدين تهاجم نتنياهو: لقد كسر قلوبنا


القدس المحتلة / سما /

أفادت القناة الثانية العبرية، مساء السبت، أن عائلة الضابط الأسير لدى حركة حماس بغزة، "هدار جولدين"، هاجمت اليوم رئيس الوزراء بنيمن نتنياهو، على خلفية صفقة تبادل الأسرى السوريين، مقابل جثمان الجندي "زخاريا بامول".

ونقلت القناة العبرية، عن "سمحا جولدين" والد الضابط هدار قوله: "نتمنى من نتنياهو أن يفي بوعده لنا، ويعيد هدار وأرون الى البلاد، خلال أي اتفاق مع حركة حماس بغزة".

وبحسب القناة الثانية، أضاف جولدين: "نتنياهو تخلى عن أي فرصة لإعادة هدار الى الديار، وخبر صفقة التبادل الجديدة مع سوريا كسر قلوبنا".

وتابع سمحا جولدين: "بدلا من أن يقوم نتنياهو بالضغط على حماس من أجل عقد صفقة تبادل معها، لإعادة هدار وارون، اختار أن يتسبب لنا بالألم النفسي".

وختم والد الضابط هدار بالقول: "نتمنى من رئيس الوزراء نتنياهو أن يفي بالتزاماته لعائلات الجنود الأسرى، ويعيدهم الى الديار كشرط أساسي لأي اتفاقية مع غزة بوساطة دولية".

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