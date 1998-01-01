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اجواء حارة

الأحد 28 أبريل 2019 07:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اجواء حارة


رام الله / سما /

 توقعت دائرة الارصاد الجوية، بأن يكون الجو اليوم الأحد، غائماً جزئياً الى صاف معتدلاً في المناطق الجبلية وحارا نسبياً الى حار في باقي المناطق، وتبقى درجات الحرارة اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وأضافت الدائرة أن الجو يكون يوم غد الاثنين، حاراُ نسبياً الى حار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ولفتت الى ان الجو يكون يوم الثلاثاء المقبل، غائماً جزئياً الى صاف معتدلاً في المناطق الجبلية وحارا نسبياً الى حار في باقي المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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