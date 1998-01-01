  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

قيادي بفتح : لا يوجد تواصل مع أمريكا بشأن "صفقة القرن"

الأحد 28 أبريل 2019 07:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قيادي بفتح : لا يوجد تواصل مع أمريكا بشأن "صفقة القرن"


رام الله / سما /

قال السفير حازم أبو شنب، القيادي بحركة فتح، إن السلطة الفلسطينية أو أي من الجهات الفلسطينية لا تواصلوا مع أي مسؤول من الإدارة الأمريكية بشأن ما يسمى بـ"سفقة القرن".
وأضاف، أبو شنب، في تصريحات لـ"سبوتنيك": "السلطة الفلسطينية اتخذت موقفا منذ أن أعلن ترامب في 6 ديسمبر 2017، موقفا مناهضا للقانون والتاريخ، ضد مدينة القدس، لصالح الدولة العبرية على حساب الحقوق الفلسطينية والقانون الدولي، وضرب بها عرض الحائط وقرر أن يعطي القدس لدولة (الاحتلال الإسرائيلي)".
وتابع: "منذ ذلك الوقت، امتنعت السلطة ومنظمة التحرير وحركة فتح عن التواصل مع أي شخصيات رسمية أمريكية".
وفيما يتعلق بتواصل دول عربية مع الجانب الأمريكي، أوضح القيادي بحركة فتح الفلسطينية: "أن وسائل الإعلام تقول أن هناك تواصل، إلا أن اللقاءات الرسمية تشير إلى أن المواقف العربية لن تخرج عن الموقف الفلسطيني، وأن لكل دول حقها في التواصل دون المساس بحقوق الجانب الفلسطيني".
وقال حازم أبو شنب: "موقف الجانب الفلسطيني المعلن منذ ديسمبر / كانون الأول2017، لم يتغير، خاصة أن السلطة الفلسطينية تحدثت عن أنها ستعزل الموقف الأمريكي، وأن البعض اعتقد أنه لن يحدث، إلا أن النتيجة الآن أن ما كان يتردد أو يتسرب عن الخطة الأمريكية في ذلك الوقت، اختلف اختلافا كبيرا عما يطرح الآن، ما يعني الجانب الفلسطيني نجح بموقفه الرافض للطروحات الخرقاء، في تغيير كثير منها، وأنه عليه الثبات على هذا الموقف".
وأضاف أبو شنب: "أي موقف من أي دولة يتوافق مع الحقوق الوطنية الفلسطينية سيقبل به الجانب الفلسطيني".

الأكثر قراءة اليوم

بالصور.. غزة: العثور على جثة الطفل شقفة مدفونة في ارض خالية

البطنيجي يكشف آخر تفاصيل قضية اختفاء الطفل شقفة من رفح

الكشف عن موعد تنفيذ المرحلة الثانية من تفاهمات التهدئة في غزة مع الاحتلال

صحيفة : عباس يخطط للاقامة اكثر خارج رام الله وسيناريو حل السلطة يتصاعد

موقع عبري يُصر: حماس نجحت في تجنيد ضباط من أمن السلطة لصالحها وفي مكاتب "حساسة"

موقع عبري: حماس تختبر صواريخ جديدة ببحر غزة و بمسافات مختلفة

جثة جندي عراقي مفقود منذ 37 عاما تعيدها السيول من إيران

الأخبار الرئيسية

ابو عيطة

ابو عيطة لـ"سما": الامور تجاوزت حد الدعوات ومواجهة صفقة القرن تقتضي خطوة عملية من حماس

860x484

استشهاد الشاب عمر يونس متأثرا بإصابته وقت اعتقاله

ارباك

ابو ظريفة لـ"سما": كل الخيارات مفتوحة والهيئة تمهل الاحتلال لنهاية الاسبوع!

الاحمد

الاحمد: ابو مازن ليس بحاجة لدعوة و لتبدأ خطوات عملية لتحقيق المصالحة ونريد التزامًا جادًا

هنية يؤكد استعداده للقاء الرئيس عباس وحركة فتح لمواجهة صفقة القرن في أي مكان