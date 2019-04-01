مناشدة عاجلة لوزيرة الصحة د.مي كيلة

رام الله /سما/



معالي الدكتورة مي الكيلة المحترمة

وزير الصحة الفلسطينية

تحية وبعد،

الموضوع: شكوى اخفاق للتعامل مع حالة طارئة للمريض غسان برهان أحمد عتيلي في مجمع فلسطين الطبي/ هوية رقم785334 995

أقدر عاليا شعاركم بأن كرامة المواطن يجب أن تصان وهي فوق كل اعتبار على الرغم من أن الحق بالحياة هو الأولى

نفيد معاليكم أنه بتاريخ 1/4/2019 أدخل شقيقي الى مجمع فلسطين الطبي بعد تحويله من مستشفى الشهيد ثابت ثابت في طولكرم وبعد استقباله في الطوارئ ادخل لقسم الباطني وبدأ بتلقي علاجات مختلفة لكن دون فائدة كما تدهور وضعه الصحي. وبتاريخ 10/4/2019 قرر الأطباء تسريحه للمنزل وفِي تقرير المستشفى ذكروا انه بحاجة للتحويل الى مركز صحي متقدم ولديه تقنيات عالية دون أن يقوموا بتشخيص أو ماولة التشخيص حتى لسبب التدهور على الحالة وأعرب الطبيب المعالج عن اندهاشه من هذا التدهور.

قمنا بتقديم التحويلة من مستشفى رام الله لدائرة شراء الخدمة التي عقدت لجنة يوم 16/4 للنظر بطلب أو توصية التحويل وخلال كل هذه الفترة شقيقي كان في المنزل وحالته تتدهور دون تلقي اي رعاية صحية. للأسف ان الحالة لم تصنف طارئة من قبل مجمع فلسطين الطبي رغم خطورتها وتم التعامل معها ببيروقراطية عالية كأن الحالة حالة برد أو إنفلونزا.

بتاريخ 17 نيسان حصلنا على قرار اللجنة المعنية في دائرة شراء الخدمة والمفاجأة كانت بأن التحويل الموصى به هو لمختبر يدعى المختبر الأوروبي وعند مراجعتي للدكتورة أميرة الهندي أبلغتني أن هذا ما وصلهم من مستشفى رام الله وليس بيدهم حيلة وبدأت معاناتنا من جديد للحصول على تحويلة لمستشفى المقاصد وخلال هذه الفترة تواصلنا مع المختبر الأوروبي لكي نقوم بالفحوصات أملين أن تسهم بتشخيص الحالة لكن المختبر اعتذر منا وأبلغنا أن هذه الفحوصات غير مشمولة في اتفاقيتهم مع وزارة الصحة وهنا كانت المفاجاءة الكبرى بعد انتظار اسبوع مع الاشارة الى أننا قمنا بتغطيبة نفقات فحوصات أخرى من جيبنا الخاص خارج مستشفى رام الله ومنها خزعة ولم نتردد في ذلك حيث كان الأولى بالاطباء الطلب منا عمل الفحوصات خارج مختبرات وزارة الصحة وليس تسريحه وهو بهذه الحالة بادعاء أن ليس بيدهم شيء وكان الأمر كمن يود التخل من الحالة وإخلاء الغرفة.

أطالب حضراتكم بالتحقيق في هذا الاخفاق الذي يتعامل مع الحالة كان لديها كل الوقت وتسريحها للمنزل وانتظار انتهاء الاجراءات البيروقراطية. مع العلم ان الحالة تدهورت وهي ترقد الأن في مستشفى المقاصد وتعرضت لجلطة بالرجل وجلطة بالصدر.

مع الاحترام

مأمون عتيلي

شقيق المريض

0595 331164

