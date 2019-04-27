فصائل المقاومة برفح تصدر بيان للراي العام حول قضية الطفل شقفة

غزة / سما/

اصدرت فصائل المقاومة في مدينة رفح، مساء اليوم السبت، بيان للراي العام حول قضية الطفل محمود شقفة.

وفيما يلي نص بيان فصائل المقاومة في رفح بشأن قضية الطفل شقفة:

بسم الله الرحمن الرحيم

(ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب)

بيان للرأي العام حول قضية الطفل المغدور محمود شقفة

يا جماهير شعبنا الفلسطيني الصامد...

تابعنا خلال الأيام الماضية مع كافة أبناء شعبنا الفلسطيني حادثة اختفاء الطفل المغدور محمود رأفت شقفة (سنتين ونصف) وكنا نترقب اللحظة التي تظهر فيها الحقيقة وتطوى صفحة من الترقب والقلق والاشاعات في ظل ما يعانيه شعبنا من حصار ومعاناة.

وبعد أن تجلت الحقيقة وزال الستار عن هذه الجريمة البشعة التي اقترفت بحق الطفل البريء محمود شقفة التي يرفضها شعبنا الفلسطيني.

فاننا في فصائل المقاومة في رفح نؤكد على ما يلي:

أولا... نعزي عائلة شقفة في هذا المصاب الجلل ونسأل الله أن يصبر والديه ويربط على قلوبهم وأن يخلفهم خيرا.

ثانيا... الحفاظ على الأمن المجتمعي والسلم الأهلي مسؤولية الجميع لذا نوجه عناية أبناء شعبنا لتحمل المسؤولية في سبيل تحقيق ذلك.

ثالثا... الإشاعات مهلكة للمجتمع.. يجب أن يضبط مروجيها ويحاسبوا على تلاعبهم بمشاعر الناس.

رابعا... نشكر جهود الأجهزة الأمنية التي واصلت الليل بالنهار دون انقطاع حتى كان التوفيق من الله بإظهار الحقيقة..

كما نطالب الجهات القضائية باستكمال الإجراءات القانونية حتى يتم محاسبة الجناة وإغلاق ملف الجريمة واحقاق العدالة بحق المجرم القاتل.

فصائل المقاومة_ محافظة رفح

_ حركة المقاومة الإسلامية حماس

_ حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

_ لجان المقاومة في فلسطين

_ حركة الأحرار الفلسطينية

_ حركة المجاهدين الفلسطينية

السبت 27أبريل2019