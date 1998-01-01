  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

هيئة الأسرى: استشهاد المعتقل عمر يونس يرفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 219

السبت 27 أبريل 2019 10:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
هيئة الأسرى: استشهاد المعتقل عمر يونس يرفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 219


رام الله / سما /

 نعت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، مساء اليوم السبت، المعتقل عمر عوني عبد الكريم يونس (20 عاما) من بلدة سنيريا قضاء قلقيلية، الذي ارتقى في مستشفى "بلنسون" الإسرائيلي، متأثرا بإصابة خطيرة تعرض لها الأسبوع الماضي.

وكان يونس قد أصيب قبل حوالي أسبوع برصاص جيش الاحتلال بالقرب من حاجز زعترة جنوب نابلس، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن، ونقل لمستشفى "بلنسون"، بوضع صحي حرج.

وقالت الهيئة إن محكمة سالم العسكرية كانت قد مددت توقيف المعتقل يونس يوم الخميس الماضي لمدة 7 أيام بذريعة استكمال التحقيق.

وقالت الهيئة إنه باستشهاد المعتقل يونس، يرتفع عدد شهداء الحركة الوطنية الأسيرة لـ(219) شهيدا ارتقوا منذ العام 1967.

وحملت الهيئة سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم العنصرية بحق شعبنا، كالإعدامات والإهمال الطبي للأسرى المرضى، وغيرها من الانتهاكات، داعية إلى فتح تحقيقات بقضايا المخالفات القانونية بحق الأسرى، وفرض القانون الدولي على كيان الاحتلال. 

من جهته، قال نادي الأسير إن سلطات الاحتلال أبقت على اعتقال الشهيد يونس وعقدت له محاكمة ومددت اعتقاله، ولم تسمح لعائلته بزيارته، رغم خطورة وضعه الصحي.

وحمل نادي الأسير سلطات الاحتلال كامل المسؤولية عن استشهاده، مؤكدا أن ما تعرض له المعتقل يونس جريمة جديدة تُضاف إلى قائمة طويلة من الجرائم الذي يُنفذها الاحتلال بحق المعتقلين الفلسطينيين.

الأكثر قراءة اليوم

البطنيجي يكشف آخر تفاصيل قضية اختفاء الطفل شقفة من رفح

الكشف عن موعد تنفيذ المرحلة الثانية من تفاهمات التهدئة في غزة مع الاحتلال

موقع عبري يُصر: حماس نجحت في تجنيد ضباط من أمن السلطة لصالحها وفي مكاتب "حساسة"

صحيفة : عباس يخطط للاقامة اكثر خارج رام الله وسيناريو حل السلطة يتصاعد

موقع عبري: حماس تختبر صواريخ جديدة ببحر غزة و بمسافات مختلفة

جثة جندي عراقي مفقود منذ 37 عاما تعيدها السيول من إيران

ارتياح إسرائيلي لترشّح بايدن... وخشية من إعادته الاتفاق النووي

الأخبار الرئيسية

ابو عيطة

ابو عيطة لـ"سما": الامور تجاوزت حد الدعوات ومواجهة صفقة القرن تقتضي خطوة عملية من حماس

860x484

استشهاد الشاب عمر يونس متأثرا بإصابته وقت اعتقاله

ارباك

ابو ظريفة لـ"سما": كل الخيارات مفتوحة والهيئة تمهل الاحتلال لنهاية الاسبوع!

الاحمد

الاحمد: ابو مازن ليس بحاجة لدعوة و لتبدأ خطوات عملية لتحقيق المصالحة ونريد التزامًا جادًا

هنية يؤكد استعداده للقاء الرئيس عباس وحركة فتح لمواجهة صفقة القرن في أي مكان