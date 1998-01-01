وفد وزاري يعود المرضى في مستشفيات نابلس التخصصية

نابلس / سما /

عاد وفد وزاري، اليوم السبت، المرضى في المستشفيات التخصصية بمدينة نابلس.

وضم الوفد وزيرة شؤون المرأة امال حمد، ووزير الاشغال والاسكان محمد زيارة، ووزير الريادة والتمكين أسامة السعداوي، برفقة نائب محافظ نابلس عنان الاتيرة.

وشملت جولة الوفد مستشفى النجاح الوطني، ومستشفى الاتحاد، ومستشفى نابلس التخصصي، والمستشفى العربي التخصصي.

واطلع الوزراء على أحوال المرضى بشكل عام، خاصة مرضى قطاع غزة الذين جاؤوا ليتلقوا العلاج في مستشفيات الضفة.

وأكدت حمد أن هذه الزيارة جاءت في اطار توجيهات الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء محمد اشتيه للتأكيد أن وزراء الحكومة من الشعب ولخدمة الشعب، مشيرة الى أن هذه الجولة هي الاولى ولن تكون الأخيرة في سبيل الوصول إلى مجتمع صحي قائم على العدالة والتنمية الاجتماعية.

وأشارت إلى دعم الحكومة ووضع كافة امكانياتها لتطوير القطاع الصحي، وكافة القطاعات في فلسطين، لافتة إلى قرار أشتية ببناء 6 مستشفيات جديدة للتخفيف من نفقات العلاج عن المواطن وذلك باستقدام خبرات وكفاءات فلسطينية من الخارج، لتقديم الخدمات الطبية في المستشفيات الفلسطينية بأقل الأسعار.

وأوضحت حمد أى ان هذه الجولة جاءت بالتنسيق مع وزيرة الصحة مي كيلة، التي سيتم عقد لقاء معها لاحقا لوضعها بصورة الجولة، والحديث بشكل مفصل حول الاجراءات الطبية المعمول بها في فلسطين.