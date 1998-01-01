تونس: الملتقى الشبابي العربي يحيي مهرجان "معا شباب من أجل القدس"

تونس /سما/

أحيت وزارة شؤون الشباب والرياضة التونسية، والمندوبية الجهوية للشباب والرياضة المرسى، بالشراكة مع سفارة دولة فلسطين لدى تونس، وجمعية فداء لنصرة القضية الفلسطينية، والجمعية الولائية (لمسات للفنون التشكيلية) وجمعية خنشلة الجزائر، الملتقى الشبابي العربي تحت شعار (معا شباب من أجل القدس) في المركز الشبابي بمنطقة المرسى شمال العاصمة تونس .

وقدمت فرقة أطفال سفارة دولة فلسطين بتونس، عرضا فلكلورية تراثيا على أنغام تراثية.

كما قدمت فرق شبابية وأطفال من تونس والجزائر عروضا تمجيدا لنضال شعب فلسطين، وإصراره على حماية القدس عاصمة دولة فلسطين الأبدية.

وفي سياق متصل، اختتم مساء اليوم أسبوع التراث والثقافة الفلسطيني في دورته الثانية، بعرض فيلم وثائقي حول اللاجئين الفلسطينيين ومعاناتهم في الأراضي المحتلة وفي الشتات، كما نظمت ندوتين الأولى عن "صفقة القرن وسبل التصدي لها"، والثانية عن "دور المقاومة فلسطينيا وعربيا في تحرير الأرض".

وأكد المحاضر عابد الزريعي في محاضرته عن صفقة القرن أنها لن تمر، بفضل إصرار قيادتنا وشعبنا على التمسك بثوابتنا الوطنية وعدم التفريط بأي حق من حقوق شعبنا، مشددا على أهمية دور المقاومة بكل أشكالها والتي ضمنتها قرارات الأمم المتحدة.

وكان الأسبوع الذي أقامه الاتحاد العام التونسي للشغل بالشراكة مع جمعية شباب ضد الإمبريالية والتطبيع، عرض في اليوم الثاني فيلما عن الأسرى ومعاناتهم في سجون الاحتلال، وصمودهم دفاعا عن حقوقهم وحقوق شعب فلسطين، إضافة إلى تنظيم ندوة عن دور الإعلام العربي في دعم المقاومة وصمود شعب فلسطين.